Этот банановый торт без выпечки — отличный вариант, когда хочется вкусного десерта без лишних хлопот. Он готовится быстро, из простых продуктов и не требует духовки. По мнению нашей редакции, в результате получается нежный, ароматный и эффектный десерт. Идеально подойдет как для гостей, так и для уютного чаепития дома или в офисе.
Представьте: на вашем столе красуется аппетитный банановый торт, а вы потратили на его создание минимум усилий и времени! Забудьте о включении духовки – этот десерт готовится без выпечки, радуя своей простотой и невероятным вкусом. Вам потребуется всего несколько простых ингредиентов, чтобы порадовать себя и близких.
Ингредиенты
кисломолочный творог — 500 г
сливочное масло — 100 г
банан — 300 г
печенье — 300 г
сметана — 200 г
шоколад — 100 г
желатин — 20 г
Основа из печенья
Начните с печенья: его можно оставить целым, разломать на небольшие кусочки или измельчить в крошку – выбирайте, как вам больше нравится. Затем залейте подготовленное печенье растопленным сливочным маслом, тщательно перемешайте до однородности. Аккуратно выложите эту массу в форму, предназначенную для вашего будущего торта, формируя плотный нижний слой.
Творожный крем с бананом
В отдельной емкости соедините творог со сметаной и сахаром. Взбейте эту смесь миксером до получения пышной и однородной консистенции. После этого добавьте в крем измельченный банан, чтобы придать ему нежный фруктовый аромат.
Шоколадная нотка
Натрите шоколад на мелкой терке или мелко нарежьте его, превратив в крошку. Аккуратно вмешайте шоколадную стружку в уже готовую творожно-банановую массу, распределяя ее равномерно.
Завершение сборки
Теперь введите в творожную смесь набухший желатин и еще раз тщательно все перемешайте. Вылейте получившийся творожный слой поверх основы из печенья в подготовленную форму.
Охлаждение и подача
Отправьте почти готовый торт в холодильник минимум на два-три часа. За это время он хорошо застынет и приобретет идеальную консистенцию для подачи.
