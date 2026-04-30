Этот банановый торт без выпечки — отличный вариант, когда хочется вкусного десерта без лишних хлопот. Он готовится быстро, из простых продуктов и не требует духовки. По мнению нашей редакции, в результате получается нежный, ароматный и эффектный десерт. Идеально подойдет как для гостей, так и для уютного чаепития дома или в офисе.

Представьте: на вашем столе красуется аппетитный банановый торт, а вы потратили на его создание минимум усилий и времени! Забудьте о включении духовки – этот десерт готовится без выпечки, радуя своей простотой и невероятным вкусом. Вам потребуется всего несколько простых ингредиентов, чтобы порадовать себя и близких.

Ингредиенты

кисломолочный творог — 500 г

сливочное масло — 100 г

банан — 300 г

печенье — 300 г

сметана — 200 г

шоколад — 100 г

желатин — 20 г

Основа из печенья

Начните с печенья: его можно оставить целым, разломать на небольшие кусочки или измельчить в крошку – выбирайте, как вам больше нравится. Затем залейте подготовленное печенье растопленным сливочным маслом, тщательно перемешайте до однородности. Аккуратно выложите эту массу в форму, предназначенную для вашего будущего торта, формируя плотный нижний слой.

Творожный крем с бананом

В отдельной емкости соедините творог со сметаной и сахаром. Взбейте эту смесь миксером до получения пышной и однородной консистенции. После этого добавьте в крем измельченный банан, чтобы придать ему нежный фруктовый аромат.

Шоколадная нотка

Натрите шоколад на мелкой терке или мелко нарежьте его, превратив в крошку. Аккуратно вмешайте шоколадную стружку в уже готовую творожно-банановую массу, распределяя ее равномерно.

Завершение сборки

Теперь введите в творожную смесь набухший желатин и еще раз тщательно все перемешайте. Вылейте получившийся творожный слой поверх основы из печенья в подготовленную форму.

Охлаждение и подача

Отправьте почти готовый торт в холодильник минимум на два-три часа. За это время он хорошо застынет и приобретет идеальную консистенцию для подачи.