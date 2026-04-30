Исследователи обнаружили, что простой тест, проверяющий рефлекс моргания, может с высокой точностью предсказать, уйдет ли неизлечимо больной пациент из жизни в ближайшие сутки. Это открытие может дать врачам новый инструмент для прогнозирования, а пациентам и их близким — бесценное время для прощания, говорится в работе, опубликованной в журнале BMJ Supportive and Palliative Care учеными Университета Кёнсан в Южной Корее.

Научный тест

Исследование показало, что отсутствие роговичного рефлекса у пациентов с онкологией в терминальной стадии — точный и специфичный признак, что человек может умереть в ближайшие сутки, в течение следующих 24 часов.

Эти выводы ученые сделали на основании экспериментов с пациентами хосписа. Всего было проанализировано 665 наблюдений. Медсестры аккуратно прикасались стерильным тампоном к поверхности глаза пациента. Реакция могла быть нормальной (человек рефлекторно моргал), ослабленной или полностью отсутствующей.

Выводы получились такие: у пациентов, у которых роговичный рефлекс отсутствовал, шансы умереть в течение 24 часов были в 5,48 раза выше, чем у тех, у кого он был сохранен или ослаблен. Фактически 70,7% пациентов с отсутствующим рефлексом ушли из жизни в течение одного дня.

Ведущий автор исследования доктор Чон Хун Кан отмечает, что этот тест может стать настоящим спасением для семей в самый трудный момент.

«В Корее родственники придают большое значение своему присутствию в момент смерти близких и часто задают врачам сложный вопрос — сколько времени осталось», — говорит доктор Кан.

«Роговичный рефлекс может исчезать из-за нарушения работы той части мозга, которая контролирует жизненно важные функции организма, в том числе дыхание. Его применение как маркера скорой смерти в паллиативной помощи — это новое и многообещающее направление», — отмечают исследователи.

Тест на роговичный рефлекс особенно эффективен в сочетании с другими показателями, например шкалой возбуждения-седации Ричмонда (RASS). У пациентов с отсутствующим роговичным рефлексом и показателем «минус 4» или «минус 5» по RASS смертность в течение 24 часов составила 71,2% по сравнению с 37,1% тех, у кого рефлекс был сохранен.

Другие значимые маркеры скорой смерти:

периферический цианоз (посинение пальцев рук и ног, кончика носа, ушей, губ);

снижение уровня кислорода в крови,

низкое артериальное давление.

Эксперты призывают быть осторожными, оценивая новый маркер смертности. Исследование проводилось на небольшой группе пациентов, а для более точных результатов нужны масштабные показатели.

Открытие корейских ученых может стать важным инструментом в паллиативной медицине, помогая точнее понимать, сколько времени осталось пациенту. По нашему мнению, это дает врачам возможность лучше планировать уход, а близким — быть рядом в самые важные моменты. При этом специалисты подчеркивают: метод требует дальнейших исследований и должен использоваться в комплексе с другими показателями.