Нарушение кровообращения в мозгу может привести к необратимым последствиям всего за несколько минут. Поэтому крайне важно уметь быстро распознать признаки инсульта.

Инсульт возникает, когда мозг перестает получать достаточно крови, что приводит к гибели нейронов. Медики выделяют два основных типа: ишемический, составляющий около 80% случаев, и геморрагический, который встречается примерно в 20% ситуаций.

Как его распознать и что предпринять, сообщило Минздрав. Это состояние требует немедленной медицинской помощи, поскольку каждая минута имеет решающее значение.

Первые тревожные сигналы инсульта

Среди первых признаков часто наблюдается внезапная дезориентация, когда человек теряет понимание своего местоположения и происходящего. Нередко появляются сильная головная боль, тошнота, рвота или головокружение.

Характерным симптомом является слабость в одной половине тела — только справа или слева, а также потеря чувствительности в конечностях. Речь становится нечеткой, а зрение может ухудшаться, проявляясь расплывчатостью или косоглазием. В таких случаях медлить нельзя, ведь каждая минута на счету.

Простой тест на распознавание инсульта

Для быстрой проверки признаков инсульта используют простой тест: попросите человека заговорить, улыбнуться и поднять руки. Если он не может четко произносить слова, его улыбка асимметрична или конечности не поднимаются, это является серьезным сигналом.

Кроме того, могут наблюдаться потеря равновесия, внезапная слабость, падение без видимой причины, а также спазм мышц шеи, из-за которого сложно наклонить голову. Эти признаки требуют немедленной реакции.

Что делать до приезда скорой помощи

Прежде всего, немедленно вызовите скорую помощь и четко опишите все наблюдаемые симптомы. Затем действуйте в соответствии с инструкциями диспетчера, обеспечив пострадавшему максимальный покой.

Человека нужно уложить на ровную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха, открыв окна и расстегнув сдавливающую одежду. Голова, шея и спина должны находиться в одном положении, а любые движения следует строго ограничить.

Категорически запрещается давать еду или напитки, чтобы избежать рвоты и риска удушья. Если рвота началась, голову необходимо повернуть в сторону или перевернуть человека на бок, внимательно следя за языком, чтобы он не перекрыл дыхательные пути.

В случае нарушения дыхания необходимо немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации. Это включает непрямой массаж сердца и искусственное дыхание «рот в рот».

Правила оказания первой помощи при инсульте

При массаже сердца взрослому следует соблюдать частоту 60–70 нажатий в минуту. После каждых 15 нажатий делают 2 вдоха.

Если помощь оказывают два человека, допускается другой ритм — 1 вдох на 5 нажатий. Эффективность действий можно проверить по пульсу на сонной артерии и движениям грудной клетки.

Кто в группе риска и как предотвратить инсульт

Распространенное мнение о том, что инсульт — это проблема только пожилых людей, не соответствует действительности. В зоне риска находятся также те, кто ведет нездоровый образ жизни.

Среди факторов риска — курение, злоупотребление алкоголем, наркотическая зависимость, низкая физическая активность, ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и гипертония. Отдельную группу риска составляют люди, уже перенесшие инсульт или микроинсульт.

Специалисты отмечают, что профилактика включает в себя контроль питания, регулярную физическую активность и отказ от вредных привычек. Именно эти простые меры могут существенно снизить риск развития опасного состояния.

Когда вспышки перед глазами — тревожный сигнал

Молнии, мерцание или «искры» перед глазами в отдельных случаях могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Единичные вспышки часто возникают из-за усталости, стресса или яркого света.

Однако частые и интенсивные «искры» могут указывать на проблемы с сетчаткой, сосудами или нервной системой. В таких случаях необходимо обратиться к врачу для диагностики.

Издание bb.lv предупреждает, инсульт развивается быстро и может иметь тяжелые последствия, поэтому важно вовремя распознать его признаки. При первых симптомах нельзя медлить — нужно сразу вызывать скорую. Простые действия до приезда врачей могут спасти жизнь. А здоровый образ жизни помогает снизить риск такого состояния.