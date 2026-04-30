Ежегодно более миллиона туристов посещают итальянский регион Ломбардия, чтобы увидеть озеро Комо и его роскошные виллы. Однако на континенте есть десятки других невероятных озерных пейзажей, которые ждут туристов. Об этом пишет TimeOut.

В издании рассказали об Охридском озере, которое простирается между Албанией и Северной Македонией. Оно было признано самым красивым местом Европы журналистами-путешественниками Time Out.

"Если озеро Комо привлекает как звезд первой величины, так и толпы туристов, то Охридское озеро - одно из старейших и самых глубоких озер Европы - предлагает более спокойную и доступную альтернативу, не уступая при этом красоте пейзажей. Представьте себе зеркально-голубую воду, горные пейзажи на заднем плане и береговую линию, усеянную историческими городками, словно застывшими во времени", - добавляют в материале.

В то же время на северномакедонской стороне главную роль играет город Охрид, расположенный на берегу озера, с мощеными улицами, сотнями средневековых церквей и терракотовыми крышами, спускающимися к воде. "Именно здесь вы можете провести день, купаясь и исследуя древние руины, а вечером наблюдать, как солнце садится за горы - и все это без ошеломляющих цен Ломбардии", - подчеркнули в издании. Если перейти на албанскую сторону, то вы увидите более суровые ландшафты и сонные деревни. В частности, в деревне Лин есть руины с мозаикой и живописные кемпинги, которые можно забронировать у воды вместе с шезлонгами.

