Самое красивое место Европы: эксперты назвали более доступную альтернативу озеру Комо

Люблю!
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самое красивое место Европы: эксперты назвали более доступную альтернативу озеру Комо

Ежегодно более миллиона туристов посещают итальянский регион Ломбардия, чтобы увидеть озеро Комо и его роскошные виллы. Однако на континенте есть десятки других невероятных озерных пейзажей, которые ждут туристов. Об этом пишет TimeOut.

В издании рассказали об Охридском озере, которое простирается между Албанией и Северной Македонией. Оно было признано самым красивым местом Европы журналистами-путешественниками Time Out.

"Если озеро Комо привлекает как звезд первой величины, так и толпы туристов, то Охридское озеро - одно из старейших и самых глубоких озер Европы - предлагает более спокойную и доступную альтернативу, не уступая при этом красоте пейзажей. Представьте себе зеркально-голубую воду, горные пейзажи на заднем плане и береговую линию, усеянную историческими городками, словно застывшими во времени", - добавляют в материале.

В то же время на северномакедонской стороне главную роль играет город Охрид, расположенный на берегу озера, с мощеными улицами, сотнями средневековых церквей и терракотовыми крышами, спускающимися к воде. "Именно здесь вы можете провести день, купаясь и исследуя древние руины, а вечером наблюдать, как солнце садится за горы - и все это без ошеломляющих цен Ломбардии", - подчеркнули в издании. Если перейти на албанскую сторону, то вы увидите более суровые ландшафты и сонные деревни. В частности, в деревне Лин есть руины с мозаикой и живописные кемпинги, которые можно забронировать у воды вместе с шезлонгами.

10 самых красивых мест Европы, по мнению авторов Time Out

  1. Озеро Охрид, Северная Македония

  2. Горячие источники Сатурния, Тоскана, Италия

  3. Гигантская дорожка, Северная Ирландия

  4. Альберобелло, Апулия, Италия

  5. Почитель, Босния и Герцеговина

  6. Норвежские фьорды, Норвегия

  7. Королевские ботанические сады Кью, Лондон, Великобритания

  8. Каналы Принсенграхта, Амстердам, Нидерланды

  9. Долина Мозель, Германия

  10. Каса Батло, Барселона, Испания

#история #туризм #Европа #путешествия #отдых #природа #красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
