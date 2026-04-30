Неожиданная связь: как гигиена рта защищает от болезни Альцгеймера, по мнению ученых 0 151

Дата публикации: 30.04.2026
Болезнь Альцгеймера долгое время оставалась загадкой, но новые исследования проливают свет на ее происхождение. Оказывается, причиной разрушения нейронов может быть обычная бактерия, обитающая в ротовой полости, что делает ежедневную чистку зубов неожиданно важной.

Неожиданная связь между зубами и мозгом

Ученые сделали поразительное открытие, опубликовав результаты своего исследования в Science Advances. Они обнаружили пародонтальные бактерии у 90% пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Основной виновник заболеваний десен, бактерия Porphyromonas gingivalis, способна проникать в мозг напрямую через кровоток. Это означает, что воспаления в ротовой полости могут быть не просто сопутствующим фактором, а ключевым пусковым механизмом для разрушения памяти.

Как бактерии атакуют мозг

Попав в мозг, бактерия P. gingivalis начинает активно продуцировать особые ферменты, известные как гингипаины. Эти ферменты буквально разрезают и разрушают белковые связи внутри нейронов. В результате такого воздействия происходит накопление тау-белка и образование амилоидных бляшек. Эти "мусорные" отложения в конечном итоге приводят к тому, что мозг постепенно утрачивает связь с реальностью.

Долгий путь разрушения

Эксперименты на мышах убедительно показали, что бактерии, проникнув в ротовую полость, уже через несколько недель обнаруживаются в мозгу. Этот факт помогает понять, почему люди, страдающие хроническим пародонтитом и воспалением десен, значительно чаще сталкиваются с деменцией в старости.

Болезнь Альцгеймера развивается на протяжении десятилетий. В течение этого времени бактерия медленно, но верно "съедает" жизненно важные нейронные связи, приводя к необратимым изменениям.

Перспективы лечения

Есть и хорошие новости: ученым удалось разработать малые молекулы-ингибиторы. Эти инновационные вещества обладают способностью блокировать действие гингипаинов, тем самым защищая мозг от разрушительной бактериальной атаки.

Клинические испытания этих потенциальных лекарств активно продолжаются. Уже сейчас они демонстрируют весьма обнадеживающие результаты в замедлении прогрессирования симптомов болезни Альцгеймера.

Роль жевательной резинки

Хотя жевательная резинка не является лекарством, ее использование с ксилитом после еды может помочь сократить количество вредных бактерий в ротовой полости. Более того, ученые активно работают над созданием специализированных лечебных жевательных резинок.

Эти будущие разработки смогут буквально "вылавливать" возбудителей болезни Альцгеймера. Это позволит предотвратить их вредоносное воздействие на мозг еще до того, как они успеют нанести ущерб.

Наш организм представляет собой единую, взаимосвязанную систему. Невидимая борьба, происходящая в деснах, способна привести к фатальным последствиям для интеллекта спустя 20–30 лет.

Таким образом, пишет bb.lv, исследование указывает на возможную прямую связь между состоянием полости рта и развитием болезни Альцгеймера. Пародонтальные бактерии могут играть более значимую роль, чем считалось ранее, влияя на разрушение нейронных связей. Это делает гигиену зубов не только вопросом эстетики, но и долгосрочного здоровья мозга.

