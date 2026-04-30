Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хороший секс начинается с разговора

Люблю!
Дата публикации: 30.04.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Хороший секс начинается с разговора

Многие пары считают, что качество интимной жизни зависит от опыта или спонтанности. Однако специалисты утверждают: главный фактор — это умение говорить друг с другом о желаниях, границах и ожиданиях без страха и упрёков.

По словам семейного терапевта, хороший секс куда больше зависит от общения, чем от техники или частоты. Вот только обсуждать интимные вещи многим из нас довольно сложно.

«Не нравится — говорите», — советуют обычно парам, у которых проблемы в интимной сфере.

Но легко сказать, куда сложнее сделать. Многие избегают таких разговоров. Пытаются экспериментировать, стараются брать не качеством, а количеством. И это, по мнению экспертов, большая ошибка.

Исследования показывают: один из ключевых факторов, который определяет как удовлетворенность отношениями, так и сексуальную удовлетворенность, — это так называемая «сексуальная коммуникация».

«Разговоры о сексе сильнее влияют на интимную жизнь, чем частота, новизна или техника, — рассказывает изданию Psychology Today семейный терапевт Анна Элтон. — Но дело не только в том, говорят ли пары о сексе, а в том, как они это делают. Вот что имеет значение».

Эксперт рассказала, как правильно говорить о сексе, чтобы получить результат.

Что доставляет удовольствие

Большинство начинают разговор с того, что им не нравится. Лучше же сначала рассказать о том, что доставляет удовольствие. Так вы создаете безопасную обстановку для такого непростого разговора. Скажите: «Мне очень понравилось, как ты это сделал вчера вечером».

Озвучьте проблему

Вместо «Ты никогда не делаешь так, как мне нравится», скажите: «Мне это не совсем подошло. Можем ли мы кое-что изменить?» Первое — это обвинение, претензия, а второе — информация к размышлению.

Лучшее время для откровенности

Не стоит обсуждать предпочтения в сексе, во время или сразу после интима. Это слишком эмоциональная обстановка. Куда проще сказать правду, не стесняясь и не смущаясь, во время прогулки, за чашкой кофе или в машине.

Любопытство вместо оценки

«Когда кто-то в паре делится чем-то уязвимым, например определенным желанием или неким дискомфортом, реакция второго партнера определяет, будет ли человек честен и дальше, — говорит семейный терапевт. — Отвечайте на откровенность фразой „Расскажи об этом подробнее“, а не словами вроде „Зачем тебе это нужно?“. Это может изменить тон и результат».

Спрашивать, а не додумывать

После многих лет совместной жизни люди перестают интересоваться потребностями другого человека. Они уверены, что все уже знают.

«Большинство из нас думают, что хороший секс должен быть спонтанным, интуитивным и не требующим усилий. А если о нем приходится говорить, значит, что-то уже не так. Но сексуальные предпочтения у разных партнеров разные, они меняются со временем, тела меняются и желания тоже. Без общения вы оба будете гадать и надеяться, что угадаете правильно», — объясняет эксперт. — Поэтому хорошо периодически задавать вопросы вроде «Есть ли что-нибудь, что ты хотел бы попробовать?»

По словам семейного терапевта Анны Элтон, лучший секс — это не самый авантюрный, самый частый или даже самый страстный. Это секс, о котором можно честно поговорить.

По нашему мнению, качественная интимная жизнь строится не на идеальной технике, а на доверии и открытом диалоге. Чем проще партнёрам говорить о своих желаниях, тем крепче их связь и выше удовлетворённость отношениями.

Читайте нас также:
#отношения #желания #общение #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео