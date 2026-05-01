Агата Муцениеце провела день с детьми от Павла Прилучного в парке с цветущей сакурой и поделилась атмосферными кадрами в соцсетях. Актриса не только восхитилась природой, но и с юмором показала забавный момент с сыном.

Сначала звезда «Закрытой школы» сняла саму себя на камеру на фоне деревьев. «Цветочки какие красивые!» — восхитилась Муцениеце. Потом Агата попросила сына Тимофея «щелкнуть» ее на память. Однако подросток нажал не туда и сделал селфи. «Попросила Тиму меня сфоткать. Сфоткал», — поиронизировала артистка.

А на следующих кадрах Агата предстала вместе с дочкой Мией. Они проходили мимо цветущей сакуры и наслаждались красотой и моментами покоя.

Муцениеце удалось разрешить сложную ситуацию с экс-супругом и их общим сыном. Некоторое время назад Тимофей проживал с Прилучным, что категорически не устраивало Агату. Бывшие муж и жена долго судились, и в конце концов победу одержала Муцениеце.

Сейчас первенец Агаты, что называется, при ней. Он частенько мелькает в мамином блоге, а также выходит с ней в свет. Так, на днях актриса вместе с нынешним мужем Петром Дрангой и детьми от Павла посетила мероприятие. Фото она разместила у себя на странице.

Помимо Мии и Тимофея у Агаты есть дочь от Петра. Она родилась в декабре прошлого года.

После непростых разбирательств с бывшим супругом Муцениеце удалось наладить семейную жизнь: старший сын теперь живёт с ней и всё чаще появляется в её блоге, пишет bb.lv. Сегодня актриса окружена детьми и строит новую главу вместе с Пётром Дрангой, сохраняя баланс между работой и личным счастьем.