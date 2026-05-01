21-летняя танцовщина Анна Панкратова поделилась фото из прошлого. Тогда она еще не была женой актера Егора Бероева и увлекалась танцевальным искусством.

На фоне недавней критики в адрес фигуры девушки снимок выглядел как яркое доказательство тому, что в балете она оказалась точно не случайно.

Не так давно в Сети появились редкие совместные кадры Панкратовой и ее супруга. Многие сочли фигуру Анны слишком массивной для танцовщицы. Ее сравнили с тяжелоатлеткой из-за мощных плеч и мышц ног. Однако некоторые были явно не в курсе, что с хореографией блондинка уже «завязала». Она всерьез увлеклась кино, и активно пробует себя в качестве актрисы. Бероев уверяет, что у жены отлично получается. Даже не имея специального образования, она мастерски перевоплощается на съемках, а такое умение — редкий дар. Однако о балетном прошлом Панкратова забывать не собирается. Вот и 29 апреля, в день танца, она посвятила ему отдельный пост в своем блоге.

«Поздравляю с Международным Днем танца! Хоть я уже давно не танцую в театре, но для меня этот праздник особенно ценен, ведь балет для меня в первую очередь — моя первая профессия, поздравляю всех своих друзей и коллег с нашим профессиональным праздником!» — подписала Анна фото, где позирует в балетной пачке.

Егор Бероев упомянул об особом для всех причастных дне, хотя сам к танцевальному искусству отношение имеет посредственное.

По мнению редакции bb.lv, кадр в балетной пачке стал наглядным ответом на критику: за внешней силой — годы дисциплины и сцены. Панкратова уверенно движется в кино, но не отказывается от своих корней, напоминая, что балет — это не только профессия, но и часть ее личности.