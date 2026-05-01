Павел Прилучный поздравил своего младшего ребенка в личном блоге. На днях его сыну Микаэлю, рожденного в браке с Зепюр Брутян, исполнилось три годика.

«Сынок, с тремя годами! Для нас ты все тот же маленький вихрь, который за пять минут может разобрать полкомнаты, спрятать мой телефон в игрушках и накормить Тэффи своим завтраком», — написал Павел. Актер пожелал сыну оставаться таким же улыбчивым — даже в тех случаях, когда папа забирает у мальчика сладкое перед ужином, а также научиться нажимать только нужные кнопки пульта. «Я тебя очень люблю! Даже когда ты скачешь по дивану в 7 утра», — завершил свое поздравление Павел Прилучный.

Актер опубликовал забавное видео с сыном, в котором тот расхаживал по вагону поезда в бумажном пакете.

Instagram

Пост Павла очень понравился его фолловерам. «Очень трогательное поздравление для малыша! Вы хороший папа, Павел», «Самое лучшее поздравление от папы», «Скажите честно, это же 100% была идея папы одеть ребенка в пакет?» — написали поклонники Прилучного. «Лайк» посту поставила дочка Павла от Агаты Муцениеце Мия.

Этот пост получился по-настоящему живым и домашним: без пафоса и с юмором. Прилучный показал себя не как актер, а как заботливый отец, для которого такие моменты — главная ценность. Именно за эту искренность его и ценят поклонники, пишет bb.lv.