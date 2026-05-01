Универсальный тренд: стилисты объяснили, как носить бермуды летом

Люблю!
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Бермуды — удлинённые шорты свободного или полуприлегающего кроя — вновь оказались в центре внимания дизайнеров и стилистов в сезоне весна–лето 2026. Эксперты модной индустрии отмечают: этот предмет гардероба становится универсальной альтернативой как классическим брюкам, так и коротким шортам, сочетая комфорт и сдержанную элегантность.

Универсальность и комфорт как главные причины популярности

По данным аналитиков модного рынка, интерес к более расслабленным и функциональным силуэтам продолжает расти — тренд усилился после пандемийных лет и закрепился в коллекциях ведущих брендов. Бермуды отвечают сразу нескольким запросам: они удобны, подходят для разных типов фигур и легко адаптируются под повседневные и деловые образы. Стилисты подчёркивают, что оптимальная длина бермуд — чуть выше или ниже колена. Именно такой вариант считается наиболее универсальным и визуально вытягивает силуэт.

Как носить бермуды в городе и на отдыхе

В повседневных образах бермуды часто комбинируют с базовыми футболками, рубашками свободного кроя и топами. Для более строгого стиля их дополняют жакетами или жилетами, формируя актуальные костюмные комплекты.

Обувь играет ключевую роль в восприятии образа:

  • кроссовки и сандалии добавляют расслабленности;

  • лоферы или балетки делают образ более собранным;

  • обувь на каблуке визуально удлиняет ноги и придаёт наряду элегантность.

Отдельное внимание уделяется посадке: слишком объёмные модели могут утяжелять силуэт, поэтому стилисты рекомендуют балансировать пропорции с помощью приталенного верха или акцентных аксессуаров.

Материалы и цвета: что выбрать

В актуальных коллекциях представлены бермуды из хлопка, льна, денима и костюмных тканей. Натуральные материалы особенно востребованы в жаркое время года благодаря воздухопроницаемости. Что касается цветовой палитры, в тренде остаются нейтральные оттенки — бежевый, белый, чёрный и серый. При этом дизайнеры также предлагают яркие акценты: от насыщенных оттенков до принтов, которые помогают разнообразить базовый гардероб.

Тренд с потенциалом

Эксперты сходятся во мнении, что бермуды — не краткосрочный тренд, а устойчивый элемент современной моды, отражающий стремление к практичности и универсальности. Их легко интегрировать в разные стилистические направления — от минимализма до спорт-шика. Таким образом, бермуды в сезоне 2026 становятся одним из ключевых решений для тех, кто ищет баланс между удобством и актуальным внешним видом.

