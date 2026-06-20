Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, иммунной системы и мышц. Получать его организм может как под воздействием солнечного света, так и из пищи. Магистр здравоохранения и дипломированный врач Синтия Сасс рассказала, какие продукты являются лучшими источниками этого важного витамина.

По данным Национальных институтов здравоохранения США, большинству взрослых и детей старше года необходимо около 600 международных единиц (МЕ) витамина D в сутки. Людям старше 70 лет рекомендуется увеличить потребление до 800 МЕ в день.

«Витамин D играет важную роль не только в здоровье костей, но и в работе иммунной системы, мышц и нервной системы. Его дефицит может долгое время оставаться незамеченным, проявляясь лишь повышенной утомляемостью или частыми инфекциями», — отмечает Синтия Сасс.

Особенно внимательно за уровнем витамина D следует следить людям из группы риска. К ним относятся пожилые люди, младенцы на грудном вскармливании, люди с темной кожей, пациенты с заболеваниями кишечника, ожирением, хроническими болезнями печени и почек, а также те, кто принимает некоторые лекарственные препараты.

«Некоторые люди могут получать недостаточно витамина D даже при сбалансированном питании. В таких случаях необходимо контролировать уровень витамина в крови и при необходимости обсуждать с врачом дополнительный прием препаратов», — подчеркивает эксперт.

Топ-10 продуктов с высоким содержанием витамина D

1. Форель

Один из лучших природных источников витамина D. В 85 граммах приготовленной рыбы содержится около 60% суточной нормы.

2. Лосось

Порция весом 85 граммов обеспечивает почти половину рекомендуемой дневной нормы витамина D.

3. Миндальное молоко

Обогащенные напитки на растительной основе могут содержать до 25% суточной нормы витамина D в одном стакане.

4. Сардины

Консервированные сардины богаты не только витамином D, но и кальцием, витамином B12 и селеном.

5. Овсяное молоко

Еще один популярный растительный напиток, который часто дополнительно обогащается витамином D.

6. Молочные продукты

Стакан цельного молока обеспечивает около 15% дневной потребности в витамине D.

7. Соевое молоко

Содержит витамин D, кальций и белок, что делает его полезной альтернативой обычному молоку.

8. Яйца

Наибольшее количество витамина D содержится в желтке. Одно яйцо покрывает около 5% суточной нормы.

9. Тунец

Эта рыба содержит умеренное количество витамина D и является хорошим источником белка.

10. Грибы шиитаке

Особенно полезны грибы, которые во время выращивания или хранения подвергались воздействию солнечного света или ультрафиолета.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, грибы, подвергавшиеся воздействию ультрафиолетового излучения, могут содержать значительно больше витамина D, чем большинство других растительных продуктов.

«Хотя витамин D содержится в ряде продуктов, получить всю необходимую суточную норму только из пищи бывает непросто. Поэтому важно сочетать правильное питание, разумное пребывание на солнце и регулярный контроль состояния здоровья», — говорит Сасс.

Специалисты напоминают, что основными природными источниками витамина D остаются жирные сорта рыбы, яйца и некоторые молочные продукты. При этом людям из групп риска может потребоваться дополнительный контроль уровня витамина и консультация врача.