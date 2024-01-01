Почему на русском? «Дерусификаторы» жалуются Центру госязыка на магазин в Минске

Похоже, латвийские «дерусификаторы» все еще активно празднуют Новой год. Объяснить как-то иначе сегодняшнюю публикацию довольно трудно.

Так, небезызвестная поэтесса-«дерусификаторша» возмутилась рекламе на русском языке в Белоруссии, призвав при этом вмешаться центр государственного языка.

«Прочь рекламу в публичном пространстве на российском государственном языке! Это не Россия! ЦГЯ – не кажется, что это законно», - написала она, поделившись видео из Tiktok.

И все бы ничего. Вот только магазина такого в Латвии попросту не существует. На видео «Dana Mall», который находится в Минске.