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Почему на русском? «Дерусификаторы» жалуются Центру госязыка на магазин в Минске 0

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2024
BB.LV
Почему на русском? «Дерусификаторы» жалуются Центру госязыка на магазин в Минске

Похоже, латвийские «дерусификаторы» все еще активно празднуют Новой год. Объяснить как-то иначе сегодняшнюю публикацию довольно трудно.

Так, небезызвестная поэтесса-«дерусификаторша» возмутилась рекламе на русском языке в Белоруссии, призвав при этом вмешаться центр государственного языка.

«Прочь рекламу в публичном пространстве на российском государственном языке! Это не Россия! ЦГЯ – не кажется, что это законно», - написала она, поделившись видео из Tiktok.

И все бы ничего. Вот только магазина такого в Латвии попросту не существует. На видео «Dana Mall», который находится в Минске.

@n0tax Gan Bei respect #food #latvija # #RigaPlaza ♬ After Dark (from "From Dusk Till Dawn") - Movie Soundtrack All Stars
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