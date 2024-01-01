«Сделаем Латвию лучшей в мире!» – поздравление Ринкевича с Новым годом (ВИДЕО)

Президент Латвии Эдгар Ринкевич за несколько минут до наступления 2024-го года обратился к жителям страны с традиционным новогодним обращением.

Добрый вечер, дорогие жители Латвии!

Наступил «момент перед» – перед новыми целями и перед новой работой. Перед новыми мечтами.

Умом мы уже понимаем, что жизнь можно изменить в любой день. Однако сердце оглядывается на прошлогодние обязательства. Это сработало?

Кто-то надеялся больше позаботиться о себе и своем здоровье, но в итоге устал сильнее, чем когда-либо. Другие надеялись приготовить новые блюда, а в итоге получили все те же три вечных. Кто-то, наоборот, надеялся чаще встречаться со своими близкими, но вечное «ну обязательно когда-нибудь столкнемся!» уже стало шуткой.

Но, честно говоря, это хорошая новость! Это означает, что в наступившем году не надо придумывать ничего нового. Надежды старого года можно перенести в новый год. Только на этот раз пусть надежды рождают цели. И пусть ответственность рождается из цели, ведь никто другой не сделает нашу жизнь ярче и прекраснее.

Наше счастье – это наша ответственность. А быть хозяином своей жизни – это большое счастье.

Дорогие жители Латвии!

Сегодняшняя Латвия доверена каждому из нас. Это нечто большее и красивое, чем подарок под елку. Год пройдет. Опять будут праздничные поздравления. И каждый из нас со своим подходом и ответственностью должен сделать все, чтобы наша Латвия стала безопаснее и красивее.

Я полон решимости построить нашу лучшую страну в мире – нашу Латвию – в следующем году вместе со всеми вами. И у нас всё получится!

Я хочу, чтобы повседневная ерунда побудила каждого из нас задуматься – а как именно я могу что-то улучшить?

Желаю вам найти что-то общее с невыносимо шумным соседом. Вместе мы принесём дрова той милой женщине, которая сама никогда не попросит о помощи. И съедим вместе пироги, которых в этом году испекли слишком много.

Я хочу, чтобы мы не смотрели на других свысока. Но - с яркими глазами и открытым сердцем.

Дорогие друзья!

Некоторые сегодня вечером наденут самые яркие украшения и будут танцевать и вселится вместе с окружающими. Другой встречает Новый год на работе, чтобы мы все оставались в безопасности, развлекались, ели и заботились о себе. Большое количество людей наслаждаются праздничными ужинами в кругу семьи.

И я готов поспорить, что половина этой речи не услышана, потому что детский смех и крики громче и важнее. И это хорошо, даже очень хорошо.

Многие встречают Новый год в одиночестве дома. Некоторые потому, что они этого хотят, а некоторые потому, что так получилось. Давайте думать друг о друге, давайте заботиться друг о друге. И давайте позаботимся о тех, кто не мы, но наши. Давайте делать это каждый день.

Давайте не будем искать другое. Нам этого достаточно. Но давайте воспринимать доброе слово, улыбку и поддержку как должное.

И давайте не бояться мечтать, делать, ошибаться и делать это снова! Каждый в своей Латвии.

Пусть 2024 год будет наполнен здоровьем, гармонией и прекрасными моментами для всех!