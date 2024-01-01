Baltijas balss logotype

«Сделаем Латвию лучшей в мире!» – поздравление Ринкевича с Новым годом (ВИДЕО) 0

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2024
BB.LV
«Сделаем Латвию лучшей в мире!» – поздравление Ринкевича с Новым годом (ВИДЕО)
ФОТО: president.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич за несколько минут до наступления 2024-го года обратился к жителям страны с традиционным новогодним обращением.

Добрый вечер, дорогие жители Латвии!

Наступил «момент перед» – перед новыми целями и перед новой работой. Перед новыми мечтами.

Умом мы уже понимаем, что жизнь можно изменить в любой день. Однако сердце оглядывается на прошлогодние обязательства. Это сработало?

Кто-то надеялся больше позаботиться о себе и своем здоровье, но в итоге устал сильнее, чем когда-либо. Другие надеялись приготовить новые блюда, а в итоге получили все те же три вечных. Кто-то, наоборот, надеялся чаще встречаться со своими близкими, но вечное «ну обязательно когда-нибудь столкнемся!» уже стало шуткой.

Но, честно говоря, это хорошая новость! Это означает, что в наступившем году не надо придумывать ничего нового. Надежды старого года можно перенести в новый год. Только на этот раз пусть надежды рождают цели. И пусть ответственность рождается из цели, ведь никто другой не сделает нашу жизнь ярче и прекраснее.

Наше счастье – это наша ответственность. А быть хозяином своей жизни – это большое счастье.

Дорогие жители Латвии!

Сегодняшняя Латвия доверена каждому из нас. Это нечто большее и красивое, чем подарок под елку. Год пройдет. Опять будут праздничные поздравления. И каждый из нас со своим подходом и ответственностью должен сделать все, чтобы наша Латвия стала безопаснее и красивее.

Я полон решимости построить нашу лучшую страну в мире – нашу Латвию – в следующем году вместе со всеми вами. И у нас всё получится!

Я хочу, чтобы повседневная ерунда побудила каждого из нас задуматься – а как именно я могу что-то улучшить?

Желаю вам найти что-то общее с невыносимо шумным соседом. Вместе мы принесём дрова той милой женщине, которая сама никогда не попросит о помощи. И съедим вместе пироги, которых в этом году испекли слишком много.

Я хочу, чтобы мы не смотрели на других свысока. Но - с яркими глазами и открытым сердцем.

Дорогие друзья!

Некоторые сегодня вечером наденут самые яркие украшения и будут танцевать и вселится вместе с окружающими. Другой встречает Новый год на работе, чтобы мы все оставались в безопасности, развлекались, ели и заботились о себе. Большое количество людей наслаждаются праздничными ужинами в кругу семьи.

И я готов поспорить, что половина этой речи не услышана, потому что детский смех и крики громче и важнее. И это хорошо, даже очень хорошо.

Многие встречают Новый год в одиночестве дома. Некоторые потому, что они этого хотят, а некоторые потому, что так получилось. Давайте думать друг о друге, давайте заботиться друг о друге. И давайте позаботимся о тех, кто не мы, но наши. Давайте делать это каждый день.

Давайте не будем искать другое. Нам этого достаточно. Но давайте воспринимать доброе слово, улыбку и поддержку как должное.

И давайте не бояться мечтать, делать, ошибаться и делать это снова! Каждый в своей Латвии.

Пусть 2024 год будет наполнен здоровьем, гармонией и прекрасными моментами для всех!

0
0

Комментарии (0)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уровень воды в реках остается стабильным
Уровень воды в реках остается стабильным
Страны Балтии отличились самым низким уровнем натурализации в ЕС
Страны Балтии отличились самым низким уровнем натурализации в ЕС
Убить человека за езду на мотоцикле?! Жителей предупреждают о смертельной ловушке в лесу
Убить человека за езду на мотоцикле?! Жителей предупреждают о смертельной ловушке в лесу
Дистанционное обучение только в средней школе?
Дистанционное обучение только в средней школе?
Профессионалы анимации надеются, что успех «Потока» вдохновит молодежь
Профессионалы анимации надеются, что успех «Потока» вдохновит молодежь
Киберугроза Латвии в прошлом году была повышенной - спецслужбы
Киберугроза Латвии в прошлом году была повышенной - спецслужбы
Лед в реках в основном тает на месте
Лед в реках в основном тает на месте
Бывшая Маскавас, ныне Латгалес, стоит без движения — а могла бы доход приносить. Фото автора. Эксклюзив!
Водители Латвии заплатят за каждый километр: власти нашли неиссякаемый источник доходов 3

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зимняя спячка: почему домашние питомцы больше спят в холода
Люблю!
Зимняя спячка: почему домашние питомцы больше спят в холода
Изображение: POLARIS Raumflugzeuge
В мире
В Германии создадут свой гиперзвуковой аппарат
Чудовищная мышь вселяет ужас в трейлере «Микки Монстр»
Lifenews
Чудовищная мышь вселяет ужас в трейлере «Микки Монстр»
«Eurostat»: в Латвии в январе был более высокий уровень безработицы, чем в среднем по ЕС и еврозоне
Бизнес
«Eurostat»: в Латвии в январе был более высокий уровень безработицы, чем в среднем по ЕС и еврозоне
Китай нашел способ защититься от пошлин США
В мире
Китай нашел способ защититься от пошлин США
«Максимальное давление на фронте» - латвийский эксперт о последствиях конфликта Зеленского и Трампа
В мире
«Максимальное давление на фронте» - латвийский эксперт о последствиях конфликта Зеленского и Трампа
Зимняя спячка: почему домашние питомцы больше спят в холода
Люблю!
Зимняя спячка: почему домашние питомцы больше спят в холода
Изображение: POLARIS Raumflugzeuge
В мире
В Германии создадут свой гиперзвуковой аппарат
Чудовищная мышь вселяет ужас в трейлере «Микки Монстр»
Lifenews
Чудовищная мышь вселяет ужас в трейлере «Микки Монстр»

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео