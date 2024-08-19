Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижский Дом Москвы попробуют продать за 3,6 миллионов евро. И это только начало 1 2764

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2024
BB.LV
Изображение к статье: Рижский Дом Москвы попробуют продать за 3,6 миллионов евро. И это только начало

Московский культурный и деловой центр (более известный как Дом Москвы) на улице Марияс, 7, в Риге, будет выставлен на аукцион компанией госкомпанией «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) с начальной ценой в 3,57 миллиона евро.

Имущество включает земельный участок площадью 966 квадратных метров и расположенное на нём здание, рекламирует выставленный на аукцион лот официальное издание «Latvijas Vēstnesis».

Аукцион начнется во вторник, 20 августа, и завершится 19 сентября.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо внести обеспечительный взнос в размере 10% от начальной цены (357 тысяч евро) имущества на расчётный счёт VNĪ до 9 сентября 2024 года и подать заявку на участие.

Есть подозрение, что 9 сентября VNĪ обнаружит, что на Дом Москвы не нашлось ни одного претендента.

Уже сейчас член правления VNĪ Андрис Варна жалуется, что данный аукцион является сложной задачей из-за исторического контекста здания и его специфической планировки, что может потребовать дополнительных инвестиций и времени для поиска подходящего покупателя.

Варна также отметил, что вырученные от продажи средства будут направлены на поддержку украинского общества. Будут направлены, если, конечно, Дом Москвы удастся продать.

Здание была построен в 1976 году. В начале 2002 года началась реконструкция бывшего Дома железнодорожников, который Москва получила в результате обмена с «Latvijas dzelzceļš», получившего дом в Москве.

Открытие Московского культурного и делового центра в Риге состоялось 28 мая 2004 года.

11 января этого года Сейм принял закон, который предусматривает национализацию Дома Москвы.

26 марта этого года здание перешло в собственность Министерства финансов, которое планирует продать его на аукционе.

Читайте нас также:
#аукцион #дом москвы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го августа

    Великолепно! Где-то в истории уже такое было. Потом то ли повесили, то ли голову отрубили.

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики
Изображение к статье: На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики
«Запретить!» Жители Латвии настроены решительно после громкой трагедии в Риге
Изображение к статье: Взять скутер или электросамокат сегодня может любой подросток
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети
Изображение к статье: Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети
Изображение к статье: Половина молодых учителей Латвии может покинуть профессию в ближайшие пять лет
Половина молодых учителей Латвии может покинуть профессию в ближайшие пять лет 264
Изображение к статье: Грядет очередная реорганизация: теперь в ботаническом саду
Грядет очередная реорганизация: теперь в ботаническом саду 338
Изображение к статье: Пациенты в отчаянии - государство не компенсирует специфические лекарства
Пациенты в отчаянии - государство не компенсирует специфические лекарства 271
Изображение к статье: Школа сообщила соцслужбе о неблагополучной семье в Плявниеках
Школа сообщила соцслужбе о неблагополучной семье в Плявниеках 357

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование
В мире животных
Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование 34
Изображение к статье: Два важных этапа. Что нужно сделать осенью, чтобы победить паршу на яблонях
Дом и сад
Два важных этапа. Что нужно сделать осенью, чтобы победить паршу на яблонях 51
Изображение к статье: Обнаружен новый гриб-гигант, способный выдержать вес человека
Дом и сад
Обнаружен новый гриб-гигант, способный выдержать вес человека 50
Изображение к статье: Чем красная икра бывает полезнее черной?
Еда и рецепты
Чем красная икра бывает полезнее черной? 60
Изображение к статье: Иногда напрашиваются не совсем приятные аналогии.
В мире
Росархив приостановил доступ исследователей к делам жертв политических репрессий 82
Изображение к статье: Илон Маск впервые расскажет о чипировании людей
Техно
Илон Маск впервые расскажет о чипировании людей 119
Изображение к статье: Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование
В мире животных
Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование 34
Изображение к статье: Два важных этапа. Что нужно сделать осенью, чтобы победить паршу на яблонях
Дом и сад
Два важных этапа. Что нужно сделать осенью, чтобы победить паршу на яблонях 51
Изображение к статье: Обнаружен новый гриб-гигант, способный выдержать вес человека
Дом и сад
Обнаружен новый гриб-гигант, способный выдержать вес человека 50

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео