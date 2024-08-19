Московский культурный и деловой центр (более известный как Дом Москвы) на улице Марияс, 7, в Риге, будет выставлен на аукцион компанией госкомпанией «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) с начальной ценой в 3,57 миллиона евро.

Имущество включает земельный участок площадью 966 квадратных метров и расположенное на нём здание, рекламирует выставленный на аукцион лот официальное издание «Latvijas Vēstnesis».

Аукцион начнется во вторник, 20 августа, и завершится 19 сентября.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо внести обеспечительный взнос в размере 10% от начальной цены (357 тысяч евро) имущества на расчётный счёт VNĪ до 9 сентября 2024 года и подать заявку на участие.

Есть подозрение, что 9 сентября VNĪ обнаружит, что на Дом Москвы не нашлось ни одного претендента.

Уже сейчас член правления VNĪ Андрис Варна жалуется, что данный аукцион является сложной задачей из-за исторического контекста здания и его специфической планировки, что может потребовать дополнительных инвестиций и времени для поиска подходящего покупателя.

Варна также отметил, что вырученные от продажи средства будут направлены на поддержку украинского общества. Будут направлены, если, конечно, Дом Москвы удастся продать.

Здание была построен в 1976 году. В начале 2002 года началась реконструкция бывшего Дома железнодорожников, который Москва получила в результате обмена с «Latvijas dzelzceļš», получившего дом в Москве.

Открытие Московского культурного и делового центра в Риге состоялось 28 мая 2004 года.

11 января этого года Сейм принял закон, который предусматривает национализацию Дома Москвы.

26 марта этого года здание перешло в собственность Министерства финансов, которое планирует продать его на аукционе.