Куда бежать, когда начнется обстрел Риги? Власти повесят таблички

Латвийские спасатели исследовали сотни подвалов государственных и муниципальных зданий и пришли к выводу, что многие из них можно использовать как бомбоубежища. Позднее на этих зданиях установят специальные таблички.

Не надо волноваться

Критериям убежища полностью или частично соответствуют чуть более половины проверенных подвальных помещений, сообщили в Государственной пожарно–спасательной службе. Спасатели, обследуя подвалы государственных и муниципальных зданий на предмет их соответствия критериям убежища, к середине августа смогли проверить 1911 объектов. Выяснилось, что 259 (13,5%) из них полностью соответствуют требованиям, а 818 (42,8%) — частично. Всего эти объекты могут вместить 373 тыс. человек.

Спасатели считают, что проверка примерно 4500 выявленных объектов будет завершена в начале ноября.

Также началась работа по установке первых указателей убежищ на зданиях, которые частично или полностью соответствуют требованиям.

"Владелец убежища обязан сделать его общедоступным только во время угрозы. Если дверь здания, где установлен знак убежища, в данный момент закрыта, не нужно волноваться, ее откроют, когда всех оповестят о необходимости искать ближайшее убежище", — говорят спасатели. Они также просят людей не беспокоиться, если они не видят знаков убежища на зданиях в непосредственной близости. Эта работа только началась, и планируется, что в начале следующего года будет визуально обозначено гораздо больше мест для укрытия.

Укрой себя сам

Подчеркнем, что речь идет о государственных и муниципальных зданиях, но населению никто не мешает организовать убежище своими силами, в своем доме. В Латвии большинство многоквартирных домов принадлежат их жильцам, и никто вместо них не придет и не оборудует укрытие. А между тем во многих жилых домах бомбоубежища можно сделать без особых затрат.

Согласно инструкции, написанной Министерством внутренних дел и Государственной пожарно–спасательной службой, наиболее подходящими зданиями для укрытий являются те, которые построены из железобетона, блоков или кирпича, однако следует учитывать, что железобетонные конструкции значительно теряют свою прочность в случаях пожаров высокой интенсивности.

В конструкциях наружных стен не должно быть больших проемов. В случае возникновения угрозы все проемы должны быть закрыты плотными материалами, мешками, заполненными песком или другими сыпучими материалами, бетонными блоками.

Помещение приюта должно иметь ровный пол, пригодный для установки мест для сидения и отдыха.

Меньше метра на человека

Рекомендуется рассчитать человеческую вместимость приюта, предусмотрев 0,75 квадратных метра на человека. При определении людской вместимости убежища следует учитывать только те помещения, где будут располагаться люди, но никак не вспомогательные — например, помещение для электрогенератора или склады.

В убежище должно быть не менее двух выходов. В том случае, если в помещении только одна дверь, то другая — запасной выход — может быть устроена с помощью, например, туннельного прохода, окон или люков. Для убежищ вместимостью до 20 человек могут быть приспособлены помещения с одним входом и выходом.

Если для выхода из укрытия установлен аварийный тоннельный переход, выход из него создается с внешней стороны укрытия и должен быть удален от здания так, чтобы выход не был перекрыт завалами обрушившихся зданий, на безопасном расстоянии — половина высоты здания плюс три метра, высота выхода над землей — 1,2 метра. Высота помещения укрытия должна быть не менее 1,8 метра, а лучше 2,5 метра.