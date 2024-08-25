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Стало известно число граждан РФ, выдворенных из Латвии 1

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2024
LETA
Стало известно число граждан РФ, выдворенных из Латвии

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) на данный момент выдало 62 распоряжения о выезде гражданам России, которые не выполнили требования поправок в Закон об иммиграции и не подали никаких документов для подачи заявления на получение вида на жительство для проживания в Латвии.

Число выехавших и число постановлений на выезд меняются ежедневно. К 18 августа было издано 62 распоряжения об отъезде. Из них 17 были выполнены, а два отменены.

Кроме того, было вынесено девять решений о выдворении, три из которых были приведены в исполнение.

УДГМ попросила в общей сложности 1016 граждан России дать объяснение причин, по которым они не выполнили требования поправок в Закон об иммиграции и не подали документы для на получение вида на жительство для проживания в стране, а также попросила предоставить информацию о планируемой дате выезда, если у этих граждан России больше не будет оснований для подачи заявления на получение вида на жительство.

Если лицо не выехало в течение 30 дней после получения распоряжения об выезде, то принимается решение о принудительном выдворении, которое исполняет Государственная пограничная охрана.

#депортация
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    25-го августа

    Отбирать собственность и выдворять из страны только за то , что пожилые люди не сдали экзамен по латышскому языку. После этого такое государство может называться демократическим? Интересно, как Эуропа относится к этому , или ка всегда не заметит геноцида и преступлений против человечности.

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