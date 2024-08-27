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На хуторе в Резекне пропали столбы с проводами: оказалось, это дело рук АО Sadales tīkls 2

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2024
BB.LV
На хуторе в Резекне пропали столбы с проводами: оказалось, это дело рук АО Sadales tīkls

«Три года назад умер мой брат, мне в наследство остался хутор под Резекне. По объективным (финансовым) причинам открыть наследственное дело мне удалось только в декабре прошлого года.

До недавнего времени на хуторе никто не жил – соответственно, электричеством все это время никто не пользовался. Понятно, что и платить за него не было никаких оснований.

Пока шло (и идет до сих пор) переоформление хутора на меня как на владельца, в период с 5 по 7 августа на хуторе пропали столбы электропередачи со всеми проводами!

В самоуправлении руками разводят – дескать, ничего не знаем. Потом выяснил – это дело рук поставщика электроэнергии. Можно сказать, меня отбросили аж в XIX век: жить на хуторе можно лишь при свечах, в лучшем случае при керосиновой лампе. Я сейчас этот хутор даже продать не смогу: кому он нужен без электричества? Почему это было сделано? Как теперь это все восстановить? Читатель bb.lv»

Алина Силдника, руководитель отдела внешней коммуникации государственного AО Sadales tīkls:

– В управлении AО Sadales tīkls находятся линии электропередачи по всей Латвии, их общая протяженность составляет более 92 тысяч километров. Каждый участок линии электропередачи должен содержаться и обслуживаться – должен проводиться мониторинг, выявление и устранение дефектов, чистка трасс, необходимые работы по модернизации линии для обеспечения должной безопасности и качества электроснабжения и т.д.

Предприятие обязано также следить за тем, чтобы затраты на содержание инфраструктуры были максимально эффективными и экономически оправданными. Поэтому, согласно нормативам, если линии электропередачи, по которым уже давно нет действующих договоров на поставку электроэнергии и обслуживание которых в связи с этим экономически больше неоправданно, демонтируются.

По всей вероятности, в конкретной ситуации линия электропередачи (или ее участок) была демонтирована из-за того, что в течение длительного времени у пользователя не было действующего договора с предприятием об электроснабжении, и содержание данной линии было экономически неоправданным.

Для получения более подробного разъяснения, а также рекомендации, каким образом можно восстановить подачу электроэнергии в конкретное домовладение, клиенту следует обратиться в АО Sadales tīkls.

#спрашиваете — отвечаем #электричество
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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Комментарии (2)

  • Rēgu Bruņinieks
    Rēgu Bruņinieks
    28-го августа

    Для начала, Садалексу надо было написать уведомление пользователям, в данном регионе, что будут демонтированы столбы электропередач и токопроводящие линии передач, в случае и по причине, а затем уже демонтировать. C предыдущими хозяевами, договора были заключены, электричество проложено и оплачено. В данном случае, незаконно убраны данные линии передач и заявителю необходимо обращаться в суд, но перед этим, обязательно и официально написать письмо в Садалес по данному незаконному факту. Землю и хутор он покупал с подключенным электричеством, уведомления от Садалес не получал. А размышления Садалес простые, они знают что продается территория, убрали столбы и освещение, а за подведение и подключение опять надо платить им за работы и монтаж и вероятно неплохие деньги.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Rēgu Bruņinieks
    28-го августа

    Согласен. Тут, если стервозности хватит, лучше судится, чтоб эти черти вернули обратно всё за свой счёт. Обобрали без предупреждения.

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