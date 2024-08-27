На хуторе в Резекне пропали столбы с проводами: оказалось, это дело рук АО Sadales tīkls

«Три года назад умер мой брат, мне в наследство остался хутор под Резекне. По объективным (финансовым) причинам открыть наследственное дело мне удалось только в декабре прошлого года.

До недавнего времени на хуторе никто не жил – соответственно, электричеством все это время никто не пользовался. Понятно, что и платить за него не было никаких оснований.

Пока шло (и идет до сих пор) переоформление хутора на меня как на владельца, в период с 5 по 7 августа на хуторе пропали столбы электропередачи со всеми проводами!

В самоуправлении руками разводят – дескать, ничего не знаем. Потом выяснил – это дело рук поставщика электроэнергии. Можно сказать, меня отбросили аж в XIX век: жить на хуторе можно лишь при свечах, в лучшем случае при керосиновой лампе. Я сейчас этот хутор даже продать не смогу: кому он нужен без электричества? Почему это было сделано? Как теперь это все восстановить? Читатель bb.lv»

Алина Силдника, руководитель отдела внешней коммуникации государственного AО Sadales tīkls:

– В управлении AО Sadales tīkls находятся линии электропередачи по всей Латвии, их общая протяженность составляет более 92 тысяч километров. Каждый участок линии электропередачи должен содержаться и обслуживаться – должен проводиться мониторинг, выявление и устранение дефектов, чистка трасс, необходимые работы по модернизации линии для обеспечения должной безопасности и качества электроснабжения и т.д.

Предприятие обязано также следить за тем, чтобы затраты на содержание инфраструктуры были максимально эффективными и экономически оправданными. Поэтому, согласно нормативам, если линии электропередачи, по которым уже давно нет действующих договоров на поставку электроэнергии и обслуживание которых в связи с этим экономически больше неоправданно, демонтируются.

По всей вероятности, в конкретной ситуации линия электропередачи (или ее участок) была демонтирована из-за того, что в течение длительного времени у пользователя не было действующего договора с предприятием об электроснабжении, и содержание данной линии было экономически неоправданным.

Для получения более подробного разъяснения, а также рекомендации, каким образом можно восстановить подачу электроэнергии в конкретное домовладение, клиенту следует обратиться в АО Sadales tīkls.