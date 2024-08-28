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Латвийских солдат будут массово обучать использованию дронов 3

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2024
BB.LV
Латвийских солдат будут массово обучать использованию дронов
ФОТО: LETA

В будущем планируется массово обучать солдат Службы национальной обороны использованию дронов, сообщил в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" командующий Учебным центром ВВС Национальных вооруженных сил майор Модрис Кайриш, пишет ЛЕТА.

В настоящее время существует экспериментальный курс, на котором солдаты службы национальной обороны обучаются использованию дронов. В этом году это было сделано впервые и эксперимент оказался успешным, заключил Кайриш.

По его словам, важность дронов на поле боя возрастает с каждым днем, отметив, что в настоящее время 90% разведывательной информации на поле боя поступает непосредственно от дронов.

Точно так же дроны взяли на себя «летальную часть», а именно уничтожение противника. Около 70% ущерба противникам наносят дроны, пояснил он.

«Если бы на поле боя встретились две армии — одна с дронами, другая без — то одна армия по сути была бы слепой», — сказал Кайриш.

Очень важную роль также играют коммерческие дроны, которые в большом количестве представлены прямо на передовой, пояснил майор. Это дроны различных известных марок, которые часто используются, например, при съемке происходящего, сказал он, еще раз подчеркнув, что они тоже играют важную роль, не только дроны военного значения.

Кайриш подчеркнул, что операторы дронов — это пехотинцы, они не сидят в офисе. Есть как небольшое количество дронов, которые летают на большие расстояния, так и такие, «где этот компонент возможен», добавил он.

Поэтому оператор дрона должен быть еще и хорошо физически подготовлен, а также иметь хорошие знания в сфере IT, хорошее знание погоды, оптики.

#дроны # армия
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го августа

    Успокоцтесь. К след войне управление дронами будет не актуально, поскольку они будут на ии автономными. Тут больше нужно программирование и навыки обучения (понимания) нейросетей.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го августа

    Успокоцтесь- успокойтесь. (тьфу)

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го августа

    Успокоцтесь- успокойтесь. (тьфу)

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