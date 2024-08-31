Baltijas balss logotype

Впервые в истории Латвии выдадут разрешения на отстрел серых тюленей 1

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2024
gorod.lv
Впервые в истории Латвии выдадут разрешения на отстрел серых тюленей

Управление по охране природы впервые в истории Латвии выдаст разрешения на отстрел серых тюленей 19 рыболовным компаниям. Так как тюлень является охраняемым видом животных, разрешения будут выданы с рядом условий.

С 1 сентября по 31 декабря вблизи рыболовных снастей можно будет застрелить в общей сложности до 60 серых тюленей. Целью этого шага, по словам представителей Управления, является не сокращение численности тюленей в Балтийском море, а уменьшение убытков, которые тюлени причиняют рыбакам.

В Балтийском море обитает около 60 000 серых тюленей. По словам рыбаков, они регулярно поедают улов в ловушках, сетях и рвущихся орудиях лова.

«Есть надежда, что отпугивание серых тюленей от орудий лова с помощью охотничьего оружия позволит держать тюленей подальше от рыболовных снастей, чтобы рыбаки могли продолжать заниматься своим традиционным промыслом», - надеется Министерство сельского хозяйства.

В последние годы рыбаки официально сообщают о большом ущербе, нанесенном тюленями. На основании полученных данных Служба поддержки села с 2020 по 2022 год уже выплатила рыбакам более 557 000 евро в качестве компенсации. Поскольку популяция серых тюленей в Балтийском море продолжает расти, растут и конфликты между рыбаками и тюленями.

Добыча 1%, или 60 особей, никоим образом не угрожает популяции серых тюленей в Балтийском море. – Считает Управление по защите природы. Целью смертельного сдерживания является попытка изменить поведение тюленей, дать им понять, что кормиться вблизи рыболовных снастей опасно, и передать эту информацию молодым тюленям. В популяции тюленей имеются несколько особей, которые научились есть рыбу из рыболовных снастей, а не ловить ее. Теоретически, если удастся поймать этих нескольких особей, традиция поедания улова рыболовов будет прервана, и не будет передаваться следующим поколениям, и тюлени снова научатся добывать себе пищу в естественной среде сами.

В Балтийском море обитают три вида тюленей: серый (длинномордый) тюлень, ларга или пятнистый тюлень и балтийская кольчатая нерпа. Серый тюлень, самый крупный из трех балтийских видов и наиболее распространенный у латвийского побережья, может достигать веса 150-300 кг.

#животные #охота
1
11

Комментарии (1)

  • Е
    ЕвпатийКоловрат
    1-го сентября

    Выплата космических зарплат депутатам тоже наносит ущерб стране. Считаю .что целесообразно начать нужно с них

    28
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео