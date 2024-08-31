Впервые в истории Латвии выдадут разрешения на отстрел серых тюленей

Управление по охране природы впервые в истории Латвии выдаст разрешения на отстрел серых тюленей 19 рыболовным компаниям. Так как тюлень является охраняемым видом животных, разрешения будут выданы с рядом условий.

С 1 сентября по 31 декабря вблизи рыболовных снастей можно будет застрелить в общей сложности до 60 серых тюленей. Целью этого шага, по словам представителей Управления, является не сокращение численности тюленей в Балтийском море, а уменьшение убытков, которые тюлени причиняют рыбакам.

В Балтийском море обитает около 60 000 серых тюленей. По словам рыбаков, они регулярно поедают улов в ловушках, сетях и рвущихся орудиях лова.

«Есть надежда, что отпугивание серых тюленей от орудий лова с помощью охотничьего оружия позволит держать тюленей подальше от рыболовных снастей, чтобы рыбаки могли продолжать заниматься своим традиционным промыслом», - надеется Министерство сельского хозяйства.

В последние годы рыбаки официально сообщают о большом ущербе, нанесенном тюленями. На основании полученных данных Служба поддержки села с 2020 по 2022 год уже выплатила рыбакам более 557 000 евро в качестве компенсации. Поскольку популяция серых тюленей в Балтийском море продолжает расти, растут и конфликты между рыбаками и тюленями.

Добыча 1%, или 60 особей, никоим образом не угрожает популяции серых тюленей в Балтийском море. – Считает Управление по защите природы. Целью смертельного сдерживания является попытка изменить поведение тюленей, дать им понять, что кормиться вблизи рыболовных снастей опасно, и передать эту информацию молодым тюленям. В популяции тюленей имеются несколько особей, которые научились есть рыбу из рыболовных снастей, а не ловить ее. Теоретически, если удастся поймать этих нескольких особей, традиция поедания улова рыболовов будет прервана, и не будет передаваться следующим поколениям, и тюлени снова научатся добывать себе пищу в естественной среде сами.

В Балтийском море обитают три вида тюленей: серый (длинномордый) тюлень, ларга или пятнистый тюлень и балтийская кольчатая нерпа. Серый тюлень, самый крупный из трех балтийских видов и наиболее распространенный у латвийского побережья, может достигать веса 150-300 кг.