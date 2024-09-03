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На помощь трем группам жителей выделено 15 млн евро. Кто может получить деньги? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2024
LETA
На помощь трем группам жителей выделено 15 млн евро. Кто может получить деньги?

Во вторник правительство постановило выделить самоуправлениям 15,8 млн евро на минимальную корзину социальных услуг для трех целевых групп.

Государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс, отвечая на вопрос министра финансов Арвилса Ашераденса, заверил, что это решение не накладывает дополнительные обязательства на самоуправления.

Выделив средства, правительство утвердило правила реализации второго этапа проекта ЕС по расширению доступности социальных услуг для общества. Речь идет о взрослых с психическими расстройствами, имеющими первую либо вторую группу инвалидности, детях с функциональными нарушениями и пенсионерах, включая людей с деменцией.

Министерство благосостояния ожидает, что благодаря этому проекту к 31 декабря 2029 года по меньшей мере 473 человека получат социальные услуги.

#пособия
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Комментарии (1)

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    Olga
    3-го сентября

    15.8 мл евро, а пособия до 2029 это значит по 550 евро каждому " по меньшей мере 473 человека". Непонятно как то для нас налогоплательщиков, что за пособия такие . И вообще почему нет обсуждений в прессе, а уже сразу выделяют.

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