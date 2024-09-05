Жуть под Огре: пошла собирать грибы и встретила медведя

Недавно у женщины из Бирзгальской волости Огрского края было полно забот. Женщина пошла за грибами, но планы дня нарушил медведь.

Дзинтарс, сын женщины, рассказал журналу «Medībаs», что мать позвонила ему в полвосьмого утра и тревожно рассказала, что она сидит в охотничьей вышке, а вокруг нее ходит и рычит медведь…Женщина просила, чтобы ее спасли!

«Я немедленно отправился в указанное место и, шумя, пошел в сторону башни. Я знал, что это поможет отпугнуть дикое животное. Я услышал, что после моих криков кто-то побежал через кусты. Позже мать рассказала, что даже записала звук, издаваемый медведем. Мы поехали домой, а через три-четыре часа я поехал посмотреть, нет ли следов медведя. Я их без труда нашел и сфотографировал. Следы были в нескольких местах», - поделился Дзинтарс.

Мать Дзинтарса рассказала, что слышала, что кто-то преследовал ее по лесу еще во время сбора грибов. Сначала она не обратила внимания на это. Однако после того, как это произошло несколько раз, она поняла, что, вероятно, попала в беду и обратилась за помощью.

«Место, где мама встретилась с медведем, находится в 1500 метрах от центра Бирзгале, ближайший дом в 400 метрах. Наш дом находится в 800 метрах. Медведь подошел очень близко к дому», - говорит мужчина.

Женщина, разумеется, испугалась и сказала, что больше в лес не пойдет, но в тот же вечер снова пошла за грибами.