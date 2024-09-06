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«Это нудистский пляж или извращенский?» - женщина в шоке от увиденного в Лиепае 1

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2024
BB.LV
«Это нудистский пляж или извращенский?» - женщина в шоке от увиденного в Лиепае

Жительница Лиепаи рассказала, что на нудистском пляже мужчина присел рядом с загоравшей обнаженной женщиной и некоторое время бесстыдно смотрел на нее. Мужчину прогнала мать женщины, пишет портал "liepajniekiem.lv".

Лиепайчанка загорала в дюнах на границе нудистского пляжа, когда услышала крики. Когда она подняла голову, то увидела, что кричащей была женщина, кричавшая мужчине, что она загорает на окраине возле дюн, потому что хочет уединения - чтобы на нее никто не смотрел.

Ранее этот мужчина прогуливался по самим дюнам, где вдали от людского потока загорали несколько дам. Более того, этот господин не только не прошел мимо обнаженных загорающих, но и присел рядом с одной из женщин и пристально начал на нее смотреть.

Увидев это, к ней бросилась еще одна дама, которая героически отпугнула вуйериста, но затем даже преследовала его на большом расстоянии. Когда она догнала мужчину, то начала его бить, крича, чтобы он попробовал еще раз появиться на этом пляже и попытаться подсмотреть.

Между тем женщина, сообщившая порталу о случившемся, спрашивает: «В Лиепае действительно нудистский пляж, а не извращенский?»

#происшествия #пляж
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Комментарии (1)

  • Т C
    Т. C.
    7-го сентября

    А что дамы хотели, находясь голыми вне дома?

    11
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