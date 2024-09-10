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МИД ожидает реакции Москвы на протест Латвии в связи с упавшим дроном 1

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2024
LETA
МИД ожидает реакции Москвы на протест Латвии в связи с упавшим дроном

Министерство иностранных дел (МИД) будет ждать реакции Москвы на протест Латвии в связи с упавшим в Резекненском крае российским военным дроном типа "Шахед", заявила министр иностранных дел Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По ее словам, в понедельник представителю российского посольства были представлены доказательства и визуальные материалы, и ожидается, что информация будет передана в Москву. Отвечая на вопрос о заявлении представителя посольства, что Россия не имеет отношения к упавшему беспилотнику, Браже сказала, что "то, что говорится публично, они решают сами".

МИД будет ждать реакции Москвы и ее дальнейших шагов. Латвия, в свою очередь, проинформировала своих партнеров об инциденте и планирует дальнейшие действия.

Как сообщалось, в понедельник в МИД прибыл поверенный в делах посольства России, которому был выражен категорический протест Латвии в связи со упавшим в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае российским военным беспилотным летательным аппаратом типа "Шахед", оснащенным взрывчаткой, который вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.

#дроны
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го сентября

    Не могут пока отреагировать, никто из под стола вылезть от смеха не может. Это какими дебилами нужно быть, чтобы предъявить претензию России, за то, что со стороны Беларуси прилетел дрон.

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