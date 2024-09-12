После инцидента с российским дроном, так легко пробившим брешь в латвийской обороне, поиск виновных много времени не занял. Ответственным назначили НАТО, которое не подняло в воздух свои истребители и не сбило беспилотник.

В первые дни после происшествия латвийское руководство выглядело слегка растерянным. Военные что–то мямлили про невраждебные намерения беспилотника и про то, что якобы держали все под контролем, во что мало кто поверил.

Премьер–министр Эвика Силиня, в свою очередь, заявила, что у Латвии нет возможности быстро идентифицировать залетные дроны, чем всех тоже расстроила.

То есть сразу не было понятно, военный дрон это, дельтапланерист или даже гражданский самолет.

Но после некоторых размышлений должностные лица дружно стали гнуть такую линию: дрон должны были сбить истребители НАТО, которые сейчас базируются в Латвии на авиабазе в Лиелварде. Но некие загадочные и, очевидно, неправильные процедуры подъема авиации альянса в небо не позволили это сделать.

Как заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, НАТО необходимо изменить процедуры для подъема истребителей. Латвийские же власти, оказывается, прямых приказов командованию альянса давать не могут.

Ринкевич пояснил, что для того, чтобы поднять эти истребители в воздух, существуют свои модели действий и алгоритмы, которые он не может раскрыть по причине секретности, и для применения авиации в данном конкретном случае не хватило отдельных оснований.

"Это правильно? Нет. Мы видим, что аналогичным образом поступили, например, Польша и Румыния, которые подняли в воздух свои истребители", — сказал глава государства журналистам.

В том же духе теперь объясняет провал и министр обороны Андрис Спрудс. Инцидент с российским беспилотником, упавшим в Латгалии, говорит о необходимости расширения функций миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, позволив истребителям НАТО сбивать беспилотники, заявил он.

При этом Спрудс повторил, что истребители, патрулирующие воздушное пространство Латвии, находятся под командованием НАТО, и для их подъема в воздух разработаны специальные алгоритмы и условия, которым не соответствовала конкретная ситуация с российским беспилотником, вошедшим в воздушное пространство Латвии.