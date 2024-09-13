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Рижский Совет по памятникам поддержал демонтаж еще целого ряда памятных объектов 2

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2024
LETA
Рижский Совет по памятникам поддержал демонтаж еще целого ряда памятных объектов
ФОТО: LETA

Сегодня Совет Рижской думы по памятникам поддержал демонтаж памятных объектов, посвященных российскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн, сообщили в Рижской думе.

Совет поддержал демонтаж памятного камня, посвященного Пушкину, на улице Цитаделес, 7.

Провести демонтаж предложило общество "Центр общественной памяти".

Совет по памятникам также поддержал демонтаж бюста музы Пушкина Анны Керн, жены генерала Ермолая Керна.

Кроме того, совет по памятникам поддержал демонтаж памятных досок типографии "Cīņa", Петру Первому, Андрею Упитису, Ленину и Янису Зутису.

В совете при принятии решения отметили, что "беда советской идеологии" не должна быть стерта из памяти общества. Поэтому демонтированные прославляющие коммунистический тоталитаризм объекты следует сохранить в качестве исторических свидетельств.

#рига #памятники
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Комментарии (2)

  • A
    Anim
    13-го сентября

    Что ж, с памятниками воевать научились...

    35
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    Да не интересно это никому. Все уже понятно кто такие современные латвийские политики. Убогие люди вот и все.

    77
    3

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