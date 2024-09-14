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Автобус чихал на расписание: почему рижские пассажиры брошены на остановках 1

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2024
BB.LV
Автобус чихал на расписание: почему рижские пассажиры брошены на остановках
ФОТО: LETA

Рижане проклинают муниципальное предприятие Rīgas satiksme за бездарную организацию системы движения автобусов, а оно во всем винит ремонт дорог в столице, бесконечные пробки, просит пассажиров не нервничать, запастись терпением и спокойствием.

Спокойными предлагается быть даже тогда, когда автобусы просто проезжают мимо остановок, не открывают на них двери или опаздывают то на 30 минут, а то и на час.

Водители с сюрпризами

Рижане уже давно заметили, что у водителей каждого маршрута автобуса свои особенности.

К примеру, характерная черта водителей автобуса № 9, движущегося из центра Риги в Межапарк, или вовсе не притормаживать на многих остановках вдали от центра, или не открывать на них двери в салон. Об этом и многих связанных с этим скандалах мы в газете уже рассказывали, как и о другом, что вытворяют лихачи за баранкой общественного транспорта.

Однако проблема предприятием Rīgas satiksme как не решалась, так и не решается. Не то чтобы предприятие отрицало очевидное. Там со всем соглашаются и предлагают получать удовольствие от того, что есть. Проблема, мол, существует, однако у нас есть лишь такие водители. Новых, готовых работать нормально, найти не можем.

В свою очередь, болезненная черта водителей автобуса № 48, идущего с окраины микрорайона Плявниеки в Саркандаугаву, хроническое опоздание к остановкам. Вот, к примеру, почти половину августа автобус № 48, отъезжающий в середине дня от кольца "Плявниекское кладбище", прибывал к остановке "Павасара гатве", которая от него всего–то "через две" с опозданием на 25–35 минут.

Повезет — не повезет

Корреспондент bb.lv сам был свидетелем этого каждую среду, когда приходил на остановку после занятий с репетитором по английскому в ближайшем доме.

Стою, значит, жду автобуса по расписанию в 14.32, но нет его десять минут, нет — пятнадцать, и уже все двадцать пять минут он отсутствует.

Рядом стоят другие товарищи по несчастью, пытаются дозвониться до Rīgas satiksme, чтобы задать вопросы, однако, судя по эмоциональным и громким комментариям, все бесполезно.

Одна женщина даже позвонила в прямой эфир "Латвийского радио", где как раз шла передача, посвященная бардаку в системе движения общественного транспорта Риги.

Наконец, автобус № 48 показался близ остановки, но, судя по всему, и не собирался сбавлять скорость, намереваясь проехать мимо, чтобы, видимо, уменьшить время опоздания к остановкам дальше по маршруту. Пассажиры на "Павасара гатве" это поняли и принялись буквально выскакивать на проезжую часть, махать руками, чтобы водитель автобуса их увидел и соизволил остановиться… На этот раз повезло — удалось попасть в автобус.

Комментарий

Корреспондент bb.lv обратился в пресс–службу Rīgas satiksme с просьбой объяснить: почему водители автобуса № 48 столь непунктуальны?

Пресс–секретарь Байба Барташевича ответила: мол, они ни в чем не виноваты, поскольку в городе много мест, где ремонтировали дороги, возникали пробки и автобус в них тормозил.

Хотя, увы, это лишь пустые отговорки, ведь водители 48–го автобуса к той же остановке "Павасара гатве" опаздывают круглый год — и летом, и зимой, и во время ремонта на близлежащей улице Лубанас, и до него.

Конечно, все время водителей преследуют сплошные беды — то дороги ремонтируются, то они неожиданно покрываются снегом со льдом, то вдруг затоплены после ливней. Словом, всегда находится веская причина для опоздания и убийства нервных клеток людей, пользующихся общественным транспортом.

Хотя всем ведь очевидно, что причина не в снеге, лужах или ремонте, но в первую очередь в водителях и бездарно организованной системе движения общественного транспорта в столице.

#ригас сатиксме
Автор - Игорь Мейден
Игорь Мейден
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Привет рижане! А вы помните что Вам г-н Бемхенс обещал? Напоминаю:"Я посажу за руль общественного транспорта домохозяек!". Получайте! Вы сами этого хотели, что же теперь ноете?

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