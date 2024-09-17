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Кто бы мог подумать! В Латвии, оказывается, до сих пор можно смотреть российское ТВ 3

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2024
LETA
Кто бы мог подумать! В Латвии, оказывается, до сих пор можно смотреть российское ТВ

Более двух лет назад Латвия начала серьезную борьбу с российской пропагандой, закрывая телеканалы и ограничивая доступ к сайтам. Что из этого вышло, расследовала программа Латвийского телевидения "Запрещенный прием".

Руководителя Латвийской ассоциации электронных коммуникаций (LEKA) Илмара Муулса спросили, как обходятся ограничения. Он рассказал о так называемых VPN, или виртуальных частных сетях. Это значит, что цифровой адрес компьютера или телевизора человека меняется с Латвии на какую-то другую страну, где ограничения не действуют. "Сейчас VPN стоит около 2-3 евро в месяц, и эта услуга не такая уж и дорогая, если вы действительно хотите получить доступ к этим запрещенным материалам", - говорит Муулс.

Есть также так называемое IP-телевидение через интернет, которое предлагают пакет различных каналов, среди которых, как правило, есть и запрещенные. Другой способ: вы можете повернуть спутниковую антенну на спутники, которые все еще транслируют российские каналы. Канал "Россия1" закрыт, но его можно смотреть на "Youtube". Если вы хотите посмотреть самые свежие программы, просто введите название программы в поисковую систему, и все получится. Программа "60 минут", которую ведет кремлевский соловей Ольга Скабеева, также доступна на "YouTube".

Lsm.lv

#российское телевидение
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Григорий Антонов
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3

Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    17-го сентября

    А еще около миллиона евро, что получали распространители кабельного телевидения, больше не получают, а государство не получает налогов. Правители как всегда пытались запретить не послушному народу, а он (народ) опять положил на правителей. Такие хорошие правители, а народ им достался явно не сознательный.

    14
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    18-го сентября

    Какое "телевиденье"? Я уже о этом телевиденье эабыл более 15-ти лет назад. Зачем оно при интернете?? Пластинки ещё вспомните.

    4
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го сентября

    Не надо впн и всякую чушь. Достаточно сменить днс в сетевом соеденении и всё заходится куда хочется.

    39
    2

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