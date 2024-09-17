Формирование бюджета 2025 года может стать суровым вызовом не только для страны в целом, но и для отдельных муниципалитетов.

Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям на прошлой неделе попробовала сформировать подушку безопасности для местных властей — дабы тем не пришлось, как в этом году в Резекне, вначале проводить жесткий секвестр расходов, а затем принять роспуск от Сейма.

"Выжить будет трудно"

"Мы можем принять много чего и присвоить государственные средства — как можно не обещать, — рассуждал председатель комиссии Олег Буров (избран от "Латвии на первом месте", ныне не принадлежит к фракциям). — Но нам нужно руководствоваться реальной ситуацией".

Политик сослался на недавнее заявление спикера Сейма Дайги Миерини (Союз зеленых и крестьян) — после обещанной реформы относительно налогов на рабочую силу в кармане муниципалитетов образуется "минус" в 130 млн евро, а инициатор нововведений министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") соглашается на компромисс — в 100 миллионов.

"Без средств Фонда выравнивания самоуправлениям вообще будет трудно", — констатировал О. Буров. При этом "мы не желаем конфронтации с Минфином". Комиссия также провела встречи с мэрами Риги и Валмиеры, где изыскивались бюджетные возможности. Как видно, и у относительно процветающих мэрий есть проблемы — что уж говорить о хронически недоедающих…

Министерство финансов обещает в этот вторник рассмотреть на заседании правительства пакет документов по налоговой реформе. Европейский союз между тем предполагает постепенный отход от распределения бюджета между государством и самоуправлениями — в течение 4 лет.

Депутат от "Объединенного списка" Ингмарс Лидака предложил вписать "минимальные потребности" муниципалитетов в план на 2025 год. Его партайгеноссе, зампред комиссии Марис Спринджукс попросил Минфин уравновесить местные финансы хотя бы в 2026–2027 гг. Впоследствии он завел речь о том, что "навязанная воля" правительства по уменьшению бюджетов самоуправлений должна результироваться снятием социальных обязательств с местных властей, которые сейчас обеспечивают малоимущих. "Эта часть населения довольно велика".

Кроме того, сейчас все муниципалитеты обязаны выплачивать пособия по рождению ребенка, им же делегировано содержание полиции самоуправления, питание детей в школах…

"Разговор пошел не в том направлении"

Так охарактеризовал диалог правительства с местными властями Гатис Каминскис, председатель Союза самоуправлений Латвии. Неделю назад появились сведения о возможной компенсации муниципалитетам за недополученные налоги.

— Но мы с весны говорим о том, что самоуправлениям нужно повысить расходы, особенно тем, кто дальше от Риги.

Законодательство требует от местных властей осуществления 22 автономных функций. "Я старался показать, где есть основные проблемы", — рассказал о своей коммуникации с властями государства глава объединения муниципалитетов. Государство, по его подсчетам, за последние 3 года вынуло из карманов местных властей 200 млн евро. Между тем на них возложены первоочередные обязанности — к примеру, выплата минимального дохода нуждающимся.

— Я предлагаю не принимать решений, приводящих к негативному фискальному влиянию, — сказал господин Каминскис. "Катастрофически не хватает средств", — констатировал глава ЛСС. Речь идет о "выживании" самоуправлений.

— Мы говорим о том, что самоуправлениям нужны новые дотации, — поддержала спикер Сейма Д. Миериня. А вот представители Минфина на заседании парламентской Комиссии признали, что единственным бюджетным приоритетом на 2025 год является оборона, и о росте расходов местных властей "нельзя говорить".

Депутат Андрейс Целяпитерс (избран от "Нового Единства", ныне внефракционный), подчеркнул, что муниципалитеты нельзя стричь под одну гребенку — в ЛР имеются как богатые самоуправления, так и те, что неспособны прожить без дотаций. Происходит "эскалация" финансовых проблем тех территорий, которые не находятся вблизи центров экономического развития.

Директор департамента Минфина по надзору за финансовой деятельностью и по финансированию самоуправлений Инта Комисаре, подтвердила, что ее ведомство поддерживает получение больших дотаций муниципалитетами с меньшим доходом. "Будут окончательные расчеты по воздействию налоговой реформы", — пообещала госпожа Комисаре.

— Деньги будут разделены по критериям, которые мы сформируем совместно с Союзом самоуправлений, — пообещала чиновница. Минфин намерен сохранить "сбалансированность регионов".

"У Министерства финансов денег нет"

Интересно было послушать представителей оппозиции и коалиции.

Илзе Стобова ("Латвия на первом месте") обратила внимание также на то, что самоуправления должны обеспечить повышение зарплат педагогам. "Мы до сих пор не видели фискального влияния реформы, — развел руками Гатис Каминскис. — Всего есть 14 позиций, по которым работают самоуправления вместе с государством. Три года мы шли вниз".

Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство") признал, что его же партией руководимый Минфин осуществляет "большой скачок и давление" на муниципальные бюджеты.

— Самоуправления становятся все беднее, — пожаловался бывший руководитель Министерства обороны, отлично знающий, куда в ЛР деньги идут в первую очередь. "Сколько можно этот пояс затягивать, пока самоуправления не обанкротятся и не остановят выполнение функций".

— У Министерства финансов денег нет, — огорошил аудиторию представитель партии власти. И предложил, проводя реформы налогообложения, "идти по проценту, по пол–процента, в зависимости от экономической ситуации в государстве".

— Мы видим реальную ситуацию — обобщил Олег Буров. — Я призываю быть хозяйственными, прагматичными. Этот вопрос должен быть у нас на контроле хоть каждую неделю.

Поэтому председатель нашел возможным перенести обсуждение решения Комиссии о бюджете на 2025 год и среднесрочной перспективе до 2028 года на 17 сентября.