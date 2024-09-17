Министр МВД признал, что погранохрана сейчас вряд ли может противостоять «шахедам»

Имеющаяся в распоряжении Государственной пограничной службы (ГПС) противодронная техника, скорее всего, не смогла бы противостоять российскому беспилотнику типа «Шахед» (Shahed), который влетел в воздушное пространство Латвии в начале сентября и упал примерно в 100 километрах от границы. Об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что пограничники в первую очередь стараются предотвратить гражданские, а не военные угрозы. Из того, что сказал политик, понятно, что контрабандисты и нелегалы, пересекающие границу, в основном используют дроны других типов.

"Я не могу сказать, что на 100% не могли бы [обезвредить дрон "Шахед"]. Конечно, это устройство новое и еще не испытывалось, но на мой взгляд, зная скорость и высоту, скорее всего... Мы в первую очередь рассматриваем такую гражданскую угрозу, а не военную", - пояснил министр внутренних дел.

Как сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского района упал российский беспилотник типа "Шахед". Латвийские национальные вооруженные силы контролировали ситуацию, но решения ни о сбитии этого дрона, ни о поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО принято не было, что вызвало критику со стороны части общественности. При падении дрона не взорвавшаяся изначально боеголовка была деактивирована.

LETA уже сообщала, что в этом году 15 структурных подразделений Госпогранохраны были оснащены оборудованием, позволяющим обнаруживать появление дронов и брать их под свой контроль, стоимостью 1 672 341 евро.

Благодаря софинансированию ЕС в ближайшем будущем погранохрана также получит другие системы борьбы с дронами и оборудование для определения местоположения персон.

Пограничная служба уже несколько лет активно работает над усилением возможностей по борьбе с дронами и в 2023 году начала проект, целью которого, среди прочего, было повышение возможностей контроля и реагирования пограничников на внешней границе Латвии – для быстрого и немедленного предотвращения существующих и потенциальных угроз безопасности и провокаций.