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В Инчукалнсе запаслись газом. Надолго ли хватит? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2024
BB.LV
В Инчукалнсе запаслись газом. Надолго ли хватит?
ФОТО: LETA

В латвийское Инчукалнское подземное газохранилище (ПГХ) к середине сентября закачано 18,6 тераватт-часа природного газа, что составляет 75% его объема, сообщил в пятницу журналистам председатель правления оператора системы транспортировки и хранения газа АО "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") Улдис Барисс.

Он отметил, что закачка продолжается, но ситуация с обеспечением газа на зиму оценивается как стабильная.

"Мы еще не достигли уровня прошлого года, и, возможно, не достигнем, но нынешние объемы достаточны для того, чтобы с уверенностью встретить зиму", - сказал Барисс.

Природный газ в основном закачивается с СПГ-терминала в Инкоо в Финляндии и Клайпедского СПГ-терминала в Литве. Поставки природного газа из России не планируются.

Барисс сообщил, что мощности Инчукалнского ПГХ в настоящее время полностью зарезервированы участниками рынка. Общая мощность хранилища вместе с госрезервом газа составляет 25 тераватт-часов.

Он также напомнил, что с 1 октября вступят в силу поправки к закону об энергетике, и Инчукалнское ПГХ должно будет обеспечить хранение 4 тераватт-часов природного газа для солидарных нужд соседних стран.

Оборот "Conexus" в прошлом году составил 76,468 млн евро, увеличившись на 38,7% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль выросла на 42,3% до 16,172 млн евро.

Крупнейшим акционером "Conexus" является государственное предприятие "Augstsprieguma tīkls" - 68,46% акций. 29,06% акций принадлежат фонду "MM Capital Infrastructure Fund", управляемому японской компанией "Marubeni", а 2,48% - другим акционерам.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    20-го сентября

    Разве финны и литовцы добывают газ? А в терминалы газ откуда пришел, и кто по какой цене туда поставил? Вообще то в декларациях указывается страна происхождения, а не прибытия. Может гос-во соизволит открыть тайну происхождения газа на Инчукалнсе, и можно ли честным латышам потреблять его, вдруг там русский дух, там Русью пахнет.

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