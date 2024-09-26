Что делать в случае, если доплата пациента в конкретном случае достигла «потолка» в 570 евро в течение года.

На портале latvija.gov.lv доступна электронная услуга, в которой можно легко ознакомиться с полученными государством медицинскими услугами за 12-месячный период и внесенными за них доплатами, указывает НСЗ.

«Доплата пациента – это платеж, который пациент делает при получении финансируемых государством медицинских услуг», – поясняет Национальная служба здравоохранения (НСЗ, NVD). Государство регулирует как размер доплат пациентов, так и круг лиц, освобожденных от этих выплат. Кроме этого, имеется также «потолок» доплат для календарного года – по достижении которого деньги с пациента больше не берутся.

Для доплаты пациента лечебное учреждение должно выдать документ, подтверждающий оплату – чек или квитанцию строгой отчетности.

Сколько сейчас нужно доплачивать

Размер доплаты пациента указан в приложении № 13 к правилам Кабинета министров № 555 «Порядок организации и оплаты медицинских услуг».

Например:

для визита к врачу общей практики пациент в возрасте до 65 лет должен внести доплату пациента в размере 2 евро, после 65 лет – 1 евро;

визит семейного врача на дом – 2,85 евро (без возрастных критериев);

лечение в дневном стационаре – за каждый день при получении услуг заместительной почечной терапии, химиотерапии, гематологии, лучевой терапии, реабилитации, а также лечения неврологических, внутренних заболеваний, наркологических или психиатрических заболеваний и хронических болей – 7 евро;

лечение в круглосуточной больнице, начиная со второго дня – 7 или 10 евро в день – в зависимости от диагноза;

компьютерно-томографические исследования – в зависимости от вида – 14– 21 евро;

электрокардиограмма – 2 евро;

рентген – 3–10 евро;

ядерно-магнитно-резонансные исследования – 7–35 евро.

Кто освобожден от доплаты пациента

дети до 18 лет;

лица, в отношении которых установлена инвалидность I или II группы;

нуждающиеся лица, признанные таковыми в соответствии с нормативными актами о порядке признания семьи или лица, проживающего отдельно, нуждающимися;

беременные женщины и женщины, недавно родившие, на срок до 70 дней в случае медицинских услуг, связанных с наблюдением за беременностью и последом, а также течением беременности;

политрепрессированные, участники национального движения сопротивления и жертвы аварии на Чернобыльской АЭС, а также жертвы ее последствий;

лица, больные туберкулезом и проходящие обследования на туберкулез;

психически больные лица, получающие психиатрическое лечение;

пациенты, получающие процедуры хронического гемодиализа, гемодиафильтрации и перитонеального диализа на протяжении всего процесса лечения;

лица, получающие медицинские услуги в случаях инфекционных заболеваний, предусмотренных Кабинетом министров;

пациенты, которым бригадой скорой медицинской помощи оказывается скорая медицинская помощь;

лица, получающие услуги в учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, зарегистрированных в Реестре поставщиков социальных услуг;

пациенты, которым общий медицинский осмотр и иммунопрофилактика проводятся врачом общей практики в соответствии с календарем прививок, а также профилактические осмотры и обследования в рамках организованного государством онкологического скрининга;

лица, которые проходят вакцинацию централизованно закупаемыми Национальной службой здравоохранения или полученными в качестве безвозмездной помощи медсредствами, экстренную профилактику столбнячных судорог и постконтактную иммунизацию против бешенства;

лица, получающие длительную искусственную вентиляцию легких в домашних условиях;

доноры органов;

лица, получающие медицинскую помощь на дому или паллиативную помощь в стационарном лечебном учреждении в объеме, предусмотренном Кабинетом министров, а также паллиативную помощь, оказываемую семейным врачом при посещении на дому;

персонал скорой медицинской помощи;

лица, ищущие убежища.

А также с 1 января 2025 года лица, страдающие зависимостью от алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ и получающие наркологическое лечение, также будут освобождены от уплаты взноса пациента.

Однако все вышеперечисленные исключения не распространяются на оплату компенсируемых государством лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для амбулаторного лечения.

Если сумма доплаты за календарный год превышает 570 евро

Пунктом 161 Правил Кабинета министров № 555 предусмотрено, что размер доплаты пациента за амбулаторные и стационарные медицинские услуги, полученные в течение календарного года, не может превышать 570 евро, напоминает государственный портал lvportals.lv.

Это означает, что если общая сумма доплат пациента в течение календарного года достигла 570 евро, то житель может получить освобождение от дальнейших доплат пациента в соответствующем году.

НСЗ в свою очередь уточняет: общая сумма доплат пациента учитывает доплаты за финансируемые государством медицинские услуги, полученные во врачебных кабинетах, поликлиниках и больницах, в том числе доплаты за диагностические обследования в амбулаторных условиях и дневных стационарах, а также доплаты пациента, покрываемые страховщиком.

По достижении «потолка» доплаты необходимо подать заявление в НСЗ. Образец формы заявления имеется на домашней страничке www.vmnvd.gov.lv

К заявлению также должны быть приложены оригиналы документов, подтверждающих доплату пациента: кассовые чеки, чеки строгого учета, распечатка из интернет-банка с печатью, заверенной банком.

Доплаты за операции и платежи за оплаченные услуги не учитываются при расчете общей суммы доплаты пациента.

Для того чтобы до конца календарного года получить финансируемые государством медицинские услуги без доплаты, пациент должен предъявить выписку, выданную НСЗ, – до получения услуги в лечебном учреждении.

Где посмотреть, какие услуги получены

С полученными медицинскими услугами, которые финансируются государством, можно ознакомиться на портале latvija.gov.lv в разделе «Бюджетные услуги здравоохранения».

В нем можно узнать информацию о полученных оплачиваемых государством медицинских услугах (амбулаторные, стационарные, стоматологические услуги для детей, а также возмещаемые лекарственные средства и медицинские изделия) и их стоимости, т.е. какая сумма была уплачена государством за полученные услуги и какая – пациентом.

«Например, при приобретении компенсируемых лекарств в аптеке не всегда понятно в чеке о покупке, как формируется сумма компенсации государства. С помощью latvija.gov.lv можно легко установить как сумму компенсации, так и выплаченную государством сумму. Также, если житель проходил лечение в больнице, можно ознакомиться с перечнем полученных услуг во время пребывания и расходами, которые покрываются за счет государственного бюджета и доплат пациента, если таковые имеются», – поясняют в НСЗ.

В рамках использования сервиса пользователь получает доступ к данным, начиная с 1 января 2023 года.