Из 1206 семейных врачей, состоящих в договорных отношениях с Национальной службой здравоохранения (НСЗ), 30,2%, или 366, уже достигли пенсионного возраста и могут в любой момент принять решение о прекращении практики.

В течение следующих пяти лет еще 172 семейных врача, или 14,2% практикующих в настоящее время, могут расторгнуть свои договоры, то есть стране потребуется не менее 150 новых семейных врачей. Из бесчисленных проблем системы здравоохранения Латвии, пожалуй, именно проблема старения семейных врачей сейчас является самой большой и требует неотложных решений.

Рост затрат на здравоохранение побудил уделять больше внимания системе семейных врачей, поскольку такой подход снижает нагрузку на специалистов и больницы в тех случаях, когда пациенту можно оказать помощь у семейного врача (например, сахарный диабет, артериальная гипертензия, хронические заболевания легких и т.п.). Его также рекомендуют авторитетные международные организации, такие как ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), поскольку за счет укрепления института первичной помощи можно эффективно сократить общие расходы на здравоохранение.

Latvijas Avīze