Сокращение ударными темпами: жители Латвии не хотят плодиться и размножаться

Даже несмотря на то, что из Латвии прекратился отток жителей за рубеж и уменьшается смертность, население в стране продолжает снижаться самыми быстрыми в ЕС темпами.

Впереди Европы

В прошлом году население Латвии сократилось на 11 100 человек, или на 0,6%, что является самым большим спадом среди стран Европейского союза, сообщает Центральное статистическое управление.

Численность населения в прошлом году сократилась в семи странах Евросоюза. В Польше, Греции, Венгрии, Словакии, Болгарии и Италии сокращение населения в 2023 году составило менее 0,5%.

Наибольший прирост населения отмечен на Мальте (на 3,9%), в Люксембурге (на 1,7%), Ирландии и на Кипре (на 1,4%).

То вверх, то вниз

В последние годы в Латвии численность населения сокращалась главным образом в результате негативного естественного прироста: число умерших превышало число родившихся, поясняют в ЦСУ. Несмотря на то, что в 2023 году было положительное сальдо миграции, в результате негативного естественного прироста (–0,7%) население сократилось.

Число родившихся на 1000 жителей в Латвии тоже сокращается быстрее, чем в среднем по ЕС. В прошлом году в Латвии было 7,7 родившихся на 1000 жителей, тогда как в ЕС 8,2.

Еще в 2021 году число родившихся на 1000 жителей в Латвии было равно среднему показателю по ЕС, однако с каждым годом оно сокращается. За последние 10 лет самого высокого показателя Латвия достигла в 2016 году, когда число родившихся повысилось и стало четвертым лучшим показателем среди стран ЕС.

В 2023 году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1464, или 9,2%, меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за последние сто лет, отметили в ЦСУ. В 2016 году среднее число детей на одну женщину в Латвии — 1,74 — достигло самого высокого уровня с 1992 года. Однако с 2017 года коэффициент рождаемости снижался и в 2023 году составил 1,36. Необходимое количество детей для нормальной смены поколений — от 2,1 до 2,2. В целом по ЕС в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,46.

Смертность уменьшается

Из хороших демографических новостей есть такая — после ковидного провала в Латвии уменьшается смертность. В 2023 году умерших было на 2700, или 8,8%, меньше, чем годом ранее, и на 19% меньше по сравнению с 2021 годом.

В прошлом году в Латвии на 1000 жителей приходилось 14,9 умерших. Это второе по величине число по ЕС после Болгарии, где было 15,7 умерших на 1000 жителей. Между тем в среднем по ЕС число умерших составило 10,8 на 1000 жителей. В Латвии этот показатель долгое время был одним из самых высоких в ЕС, отметили в ЦСУ.

Вместо оттока — приток

По информации статистического управления, миграция у нас теперь со знаком плюс — приезжает в страну больше людей, чем уезжает. При этом второй год подряд больше всего приезжих было из Украины. В прошлом году они составили 25,1%, то есть каждый четвертый из всех иммигрантов был из Украины, а в 2022 году — 63,6%.

По сравнению с другими странами ЕС прирост населения в результате миграции в Латвии был относительно небольшим. Самая высокая миграция на 1000 жителей пришлась на Мальту (37,9), далее следуют Португалия (14,7) и Люксембург (14). Самой низкой она была в Польше (0,1), далее следуют Словакия (0,3) и Латвия (1,3). В среднем по ЕС этот показатель составил 6,3.

Из всех приехавших 43,7% составили 8200 реэмигрантов — граждане и неграждане Латвии, а также жители, государственная принадлежность которых другая, а страной рождения является Латвия.