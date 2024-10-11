В Риге осквернен еще один «русский» памятник

В Риге осквернен памятник Памятник защитникам острова Луцавсала, который, как это ранее произошло с памятником Барклаю де Толлии, был облит краской.

Первым об этом сообщил в социальных сетях, как это происходит почти всегда в контексте порчи «русских» памятников, видный националист Элвис Мейстарс. Любопытно, что аккаунт самого Мейстарса после публикации исчез из социальных сетей.

На фото с места происшествия видно, что памятник облили красной краской.

Напомним, памятник защитникам острова Луцавсала (историческое название — остров Люцау) — монумент в Риге, установленный в честь 400 русских гренадеров сторожевого отряда армейского корпуса князя Репнина, геройски погибших в июле 1701 года в одном из эпизодов прибалтийской кампании Северной войны.

Ранее сообщалось, что памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли на Эспланаде в Риге был снова осквернен. Полиция возбудила уголовное дело, а также просит отозваться очевидцев преступления.