Счетчики воды пойманы на лжи: Сейм разрешит фильтровать водный поток

Чтобы повысить точность измерений количества и качества воды в домах, фильтр может быть установлен ДО общего счетчика, концептуально решил Сейм в четверг, 10 октября: поправки к Закону об услугах водного хозяйства были приняты в первом чтении.

Однако расходы на установку фильтра должны нести сами жильцы дома.

Что это означает на практике: в обозримом будущем в целях повышения точности счетчиков воды и ее качества жильцы многоквартирных домов будут иметь право устанавливать механический фильтр для воды — до ее попадания в дом, перед общим счетчиком.

Поправки были предложены в связи с тем, что Центр защиты прав потребителей установил: большая часть счетчиков воды является неточной. В ходе исследования был сделан вывод, что погрешность вызвана твердыми частицами, засоряющими воду, и проблему можно решить путем установки фильтра.

Как выяснилось, неточность счетчиков воды считается серьезной проблемой 34 процентов муниципалитетов и 46 процентов поставщиков.

Чтобы поправки вступили в силу, Сейм должен поддержать их еще в двух чтениях.