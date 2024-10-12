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Счетчики воды пойманы на лжи: Сейм разрешит фильтровать водный поток 6

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2024
BB.LV
Счетчики воды пойманы на лжи: Сейм разрешит фильтровать водный поток

Чтобы повысить точность измерений количества и качества воды в домах, фильтр может быть установлен ДО общего счетчика, концептуально решил Сейм в четверг, 10 октября: поправки к Закону об услугах водного хозяйства были приняты в первом чтении.

Однако расходы на установку фильтра должны нести сами жильцы дома.

Что это означает на практике: в обозримом будущем в целях повышения точности счетчиков воды и ее качества жильцы многоквартирных домов будут иметь право устанавливать механический фильтр для воды — до ее попадания в дом, перед общим счетчиком.

Поправки были предложены в связи с тем, что Центр защиты прав потребителей установил: большая часть счетчиков воды является неточной. В ходе исследования был сделан вывод, что погрешность вызвана твердыми частицами, засоряющими воду, и проблему можно решить путем установки фильтра.

Как выяснилось, неточность счетчиков воды считается серьезной проблемой 34 процентов муниципалитетов и 46 процентов поставщиков.

Чтобы поправки вступили в силу, Сейм должен поддержать их еще в двух чтениях.

#счетчики #вода
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Антон Городницкий
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Комментарии (6)

  • AP
    Aleksandrs Puhovs
    12-го октября

    Интересно За воду плати!!!! За поставку плати!!! А тут она оказалась грязной, надо фильтр ставить., плати А за что постовщик платит??????? За поставку воды с металлом???? Неееет мы за это платим.

    20
    0
  • AP
    Aleksandrs Puhovs
    12-го октября

    Интересно За воду плати!!!! За поставку плати!!! А тут она оказалась грязной, надо фильтр ставить., плати А за что постовщик платит??????? За поставку воды с металлом???? Неееет мы за это платим.

    14
    1
  • AP
    Aleksandrs Puhovs
    12-го октября

    Интересно За воду плати!!!! За поставку плати!!! А тут она оказалась грязной, надо фильтр ставить., плати А за что постовщик платит??????? За поставку воды с металлом???? Неееет мы за это платим.

    15
    2
  • Д
    Дед
    12-го октября

    Нет смысла вкладываться. Будут счетчики меньше показывать, увеличат тарифы, иначе водоканалам не выжить и не заплатить тысячные зряплаты кровососам ( членам правления) из дум и правительства.

    41
    0
  • JB
    Janis Berzin
    12-го октября

    "расходы на установку фильтра должны нести сами жильцы дома" - новые поборы, увеличивающие счета?

    23
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Janis Berzin
    12-го октября

    Это не обязательно. Можно фильтр до счётчика и не ставить. Но тогда счётчик будет более косячить в показаниях из за всякого дерьма в воде (кто менял хоть раз лежаки в могокватирном доме, знают как они заростают внутри всяким даже после лет 5 пользования).

    6
    3
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