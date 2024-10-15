Число новорожденных в Латвии за восемь месяцев существенно сократилось

По предварительным данным, опубликованным Центральным статистическим управлением, за восемь месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 8600 новорожденных, что на 13,4% или на 1332 новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2023 года, пишет ЛЕТА.

В том числе за восемь месяцев 2024 года среди зарегистрированных новорожденных мальчиков было 4396, что на 14,1%, или на 721 меньше, чем за соответствующий период 2023 года, а девочек - 4204, что составляет снижение на 12,7%, или 611.

В августе в Латвии зарегистрировано 1124 новорожденных, что на 12,9% или на 167 меньше, чем в соответствующем месяце 2023 года, в том числе 550 мальчиков и 574 девочки.

За восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 17 573 смертей, что на 5,2% или на 963 меньше, чем за восемь месяцев 2023 года, когда было зарегистрировано 18 536 смертей.

Таким образом, число зарегистрированных смертей за восемь месяцев текущего года превысило число родившихся на 8973, в то время как число умерших в соответствующем периоде предыдущего года превысило число родившихся на 8604.

За восемь месяцев 2024 года в Латвии зарегистрировано 7226 браков, что на 7,4% или на 574 брака меньше, чем за соответствующий период 2023 года.

В этом году на 1 сентября условное население Латвии составляло 1,859 миллиона человек.