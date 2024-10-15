«Идиотская растрата!» - жители в шоке от «скульптурной композиции» минобороны за 183 000 евро

В Кадаге, недалеко от военной базы Национальных вооруженных сил (НВС), осенью этого года создана «военизированная скульптурная композиция» стоимостью примерно 183 000 евро – на бетонной платформе размещен отслуживший свой срок гусеничный бронетранспортер «CVR(T)».

Размещенный бронетранспортер исчерпал свой технический ресурс, поэтому его больше нельзя использовать по назначению, а его подготовка к выставке обошлась примерно в 5000 евро.

«CVR(T)» б/у был куплен Латвией в Великобритании. Что об этом думает общество? Если вкратце – очередная трата денег на ненужные вещи. «Сначала действительно подумал, что кто-то снова пытается сделать из мухи слона, я внутренне отказывался в это верить, потому что, ну не может быть такого, что на размещение подержанного хлама на бетонной горке потратят почти 200 000 евро, когда для обороны дорога каждая копейка. Можем!», - пишет Нормунд в своем микроблоге «Х».

Sākumā tiešām domāju, ka kāds atkal mēģina no mušas uzpūst ziloni, es iekšēji atsacījos tam ticēt, jo, nu, tā tak nevarētu būt, ka par nokalpojuša hlama izvietošanu uz betona celma tiks tērēti gandrīz 200k, kad aizsardzībai katra kapeika dārga.

Varam tak!https://t.co/4IFxLnx7Gq — Normunds Namnieks 🎷 (@2N_ICEBOX) October 14, 2024

«Как понять – «исчерпаны технические ресурсы» и теперь платим 5000 евро? CVRT покупали со сроком службы не менее 20 лет, оплатив запчасти и ремонтную базу, не может быть, чтобы боевая машина просто «износилась» - здесь кто-то врет. Идиотская растрата!», - пишет другой пользователь.

«По лучшим советским образцам. Кошмар какой-то», - указал еще один.

«За качели на Домской площади заплатили 165 000 евро. Начинает казаться, что существует некий неписаный стандарт, которому должен соответствовать общественный объект, чтобы тратить деньги», - отметил четвертый.