Baltijas balss logotype

«Идиотская растрата!» - жители в шоке от «скульптурной композиции» минобороны за 183 000 евро 4

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2024
BB.LV
«Идиотская растрата!» - жители в шоке от «скульптурной композиции» минобороны за 183 000 евро

В Кадаге, недалеко от военной базы Национальных вооруженных сил (НВС), осенью этого года создана «военизированная скульптурная композиция» стоимостью примерно 183 000 евро – на бетонной платформе размещен отслуживший свой срок гусеничный бронетранспортер «CVR(T)».

Размещенный бронетранспортер исчерпал свой технический ресурс, поэтому его больше нельзя использовать по назначению, а его подготовка к выставке обошлась примерно в 5000 евро.

«CVR(T)» б/у был куплен Латвией в Великобритании. Что об этом думает общество? Если вкратце – очередная трата денег на ненужные вещи. «Сначала действительно подумал, что кто-то снова пытается сделать из мухи слона, я внутренне отказывался в это верить, потому что, ну не может быть такого, что на размещение подержанного хлама на бетонной горке потратят почти 200 000 евро, когда для обороны дорога каждая копейка. Можем!», - пишет Нормунд в своем микроблоге «Х».

«Как понять – «исчерпаны технические ресурсы» и теперь платим 5000 евро? CVRT покупали со сроком службы не менее 20 лет, оплатив запчасти и ремонтную базу, не может быть, чтобы боевая машина просто «износилась» - здесь кто-то врет. Идиотская растрата!», - пишет другой пользователь.

«По лучшим советским образцам. Кошмар какой-то», - указал еще один.

«За качели на Домской площади заплатили 165 000 евро. Начинает казаться, что существует некий неписаный стандарт, которому должен соответствовать общественный объект, чтобы тратить деньги», - отметил четвертый.

#оборона #закупка
6
0

Комментарии (4)

  • MiU
    Made in USSR
    15-го октября

    Сколько у нас ещё осталось списанной техники? Вот памятников-то расставить можно будет!

    13
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го октября

    Сдать на металлолом. Деньги в бюджет.

    20
    3
  • Д
    Дед
    15-го октября

    Ах вот куда делись те списанные консервные банки за которые правители из госбюджета заплатили 130 млн. евро при стоимости 1 млн. А да, должны были создать рабочие места, чтобы производить для этого металлома снаряды, которые выпускались еще при царе Горохе и давно сняты с производства.

    25
    1
  • Д
    Дед
    15-го октября

    Ах вот куда делись те списанные консервные банки за которые правители из госбюджета заплатили 130 млн. евро при стоимости 1 млн. А да, должны были создать рабочие места, чтобы производить для этого металлома снаряды, которые выпускались еще при царе Горохе и давно сняты с производства.

    11
    5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео