Летние каникулы взять и отменить! Предлагают структурно изменить учебный год

Портал общественных инициатив «Manabalss.lv» начал сбор подписей за изменение структуры школьных каникул, в том числе за отказ от трех свободных месяцев летом, пишет ЛЕТА.

Представителем инициативы указан Петр Куртуков. Он не понимает, «кому действительно нужен практически трехмесячный перерыв в процессе обучения».

Описывая риторический вопрос, он отметил, что родители не знают, где оставить детей в это время, поскольку большинство работодателей единовременно предоставляют только две-три недели отпуска. Кроме того, летом дети проводят непропорционально много времени за смарт-устройствами.

"Дети не только забывают большую часть учебного материала практически за три месяца летом, но и отвыкают учиться. Учителя также жалуются, что девяти месяцев им недостаточно для качественной работы педагогами", - утверждает Куртуков.

По его словам, 1 сентября - не праздник знаний, а "начало наказания на ближайшие девять месяцев и для детей, и для учителей, и для родителей".

Между тем, каникулы во время семестров слишком короткие, чтобы поехать куда-то с семьей или иным образом спланировать полноценный отдых и побыть всей семьей.

"Структура нынешнего учебного года была создана в Советском Союзе, и независимая Латвия следует ей до сих пор. Может быть, стоит попытаться взять что-то хорошее из Европы, а не из прошлого?" - предложил в инициативе ее автор.

Он уверен, что полуторамесячного летнего отпуска будет вполне достаточно. С другой стороны, осенние, зимние и весенние каникулы следует продлить до двух недель.

В результате таких изменений процесс обучения детей станет более плавным, менее резким и менее напряженным.

"Нам не нужен весь август, чтобы "подготовить" детей к новому учебному году. Процесс обучения не будет сжат в девять месяцев, и у учителей появится дополнительный месяц для предоставления качественного учебного материала", - заключает Куртуков.