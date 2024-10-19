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В Риге вокруг детских площадок рассыпают землю с битым стеклом – очевидцы 1

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2024
BB.LV
В Риге вокруг детских площадок рассыпают землю с битым стеклом – очевидцы
ФОТО: pixabay

«В рижском микрорайоне Иманта, во дворе между домами на Зентенес, 2 и 4, и на бульваре Анниньмуйжас, 48 и 52, сейчас реконструируют детскую площадку.

Часть площадки покрыли резиновым разноцветным «ковром», с рисунками – как и полагается на детских площадках, а на оставшихся зеленых полянках убрали старый земляной покров, а вместо него завезли чернозем… с битым стеклом!

Жители вынуждены эти осколки собирать, потому что они создают опасность и для людей, и особенно для домашних животных, которых здесь выгуливают.

Просим Рижскую думу выяснить, что за компания производит работы по благоустройству площадки по упомянутому адресу, и обязать компанию принять меры по устранению данной опасности! Читательница bb.lv»

Сабине Соловьева, координатор проектов отдела внешней коммуникации управления коммуникации Рижской думы:

– Отдел территориального благоустройства Департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления связался со строительной компанией, ведущей работы на детской площадке, о наличии в грунте осколков стекла и дал распоряжение обследовать территорию и исправить возникшую ситуацию.

Ждем ваших звонков на телефон нашей «Горячей линии» 371 27208855, или на адрес нашей электронной почты marina.blumental@inbox.lv

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    19-го октября

    "координатор проектов отдела внешней коммуникации управления коммуникации" - переведите с чиновъечего на человеческий.

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