Baltijas balss logotype

Довыравнивались: в латвийском городе плата за воду и канализацию вырастет в два раза 1

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2024
LETA
Довыравнивались: в латвийском городе плата за воду и канализацию вырастет в два раза
ФОТО: Unsplash.com

В результате выравнивания тарифов на водоснабжение и канализацию в Баускском крае местами значительно вырастет плата за воду и канализацию, свидетельствует сообщение в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Планируется, что общий тариф на услуги водного хозяйства ООО "Bauskas novada komunālserviss" в крае составит 4,12 евро за кубометр. Предложенный тариф может вступить в силу 1 марта 2025 года.

В компании объяснили, что изменения тарифа связаны с решением Баускской краевой думы о начале процесса реорганизации ООО "Bauskas ūdens", ООО "Bauskas siltums", ООО "Vides serviss", ООО "Dzīvokļu komunālā saimniecība", ООО "Iecavas siltums", ООО "Mūsu saimnieks" и ООО "Kūdrinieks" путем присоединения предприятий к "Bauskas novada komunālserviss".

По информации поставщика коммунальных услуг, в Бауске прирост общего тарифа составит почти 78% - тариф вырастет с 2,32 евро за кубометр до 4,12 евро за кубометр. Плата за воду в городе удвоится - тариф увеличится с 0,91 до 1,82 евро за кубометр, а тариф за канализацию вырастет на 63% - с 1,41 до 2,3 евро за кубометр.

В Ислицкой волости прирост общего тарифа составит более 75%. В других волостях прирост будет меньше.

В отдельных волостях прирост будет не столь значительным. Так, в Барбельской и Курменской волостях тариф на услуги водоснабжения вырастет примерно на 5%, а в Давиньской волости - на 8%.

#бауска #коммунальные платежи
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
2

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    20-го октября

    Любые реформы в этой стране ведут к повышению тарифов, а все к чему присмотрится наше правительство уничтожается в корне.

    33
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео