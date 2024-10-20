Довыравнивались: в латвийском городе плата за воду и канализацию вырастет в два раза

В результате выравнивания тарифов на водоснабжение и канализацию в Баускском крае местами значительно вырастет плата за воду и канализацию, свидетельствует сообщение в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Планируется, что общий тариф на услуги водного хозяйства ООО "Bauskas novada komunālserviss" в крае составит 4,12 евро за кубометр. Предложенный тариф может вступить в силу 1 марта 2025 года.

В компании объяснили, что изменения тарифа связаны с решением Баускской краевой думы о начале процесса реорганизации ООО "Bauskas ūdens", ООО "Bauskas siltums", ООО "Vides serviss", ООО "Dzīvokļu komunālā saimniecība", ООО "Iecavas siltums", ООО "Mūsu saimnieks" и ООО "Kūdrinieks" путем присоединения предприятий к "Bauskas novada komunālserviss".

По информации поставщика коммунальных услуг, в Бауске прирост общего тарифа составит почти 78% - тариф вырастет с 2,32 евро за кубометр до 4,12 евро за кубометр. Плата за воду в городе удвоится - тариф увеличится с 0,91 до 1,82 евро за кубометр, а тариф за канализацию вырастет на 63% - с 1,41 до 2,3 евро за кубометр.

В Ислицкой волости прирост общего тарифа составит более 75%. В других волостях прирост будет меньше.

В отдельных волостях прирост будет не столь значительным. Так, в Барбельской и Курменской волостях тариф на услуги водоснабжения вырастет примерно на 5%, а в Давиньской волости - на 8%.