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Многие жители Латвии не уверены, что смогут этой зимой оплатить счета за отопление 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2024
LETA
Многие жители Латвии не уверены, что смогут этой зимой оплатить счета за отопление

В Латвии 38% населения беспокоятся о том, смогут ли они оплачивать ежемесячные коммунальные платежи этой осенью и зимой, показал опрос.

Кроме того, 14% населения признались, что пока не могут оценить свою способность оплачивать коммунальные услуги.

Также 54% населения обеспокоены возможным ростом расходов на отопление, 11% населения обеспокоены дефицитом топлива, в том числе дров, гранул и брикетов, а 7% опрошенных - дефицитом газа в связи с войной РФ в Украине. В свою очередь, 18% населения ничего не беспокоит.

Этой осенью, по сравнению с осенью прошлого года, цены на природный газ, электроэнергию и другие виды топлива снизились, однако настроения в обществе не улучшились. Согласно данным опроса, год назад возможным ростом расходов на отопление беспокоились 48% населения, а в этом году – 54%.

#коммунальные платежи
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • S
    SeaWolf
    22-го октября

    Не понял, а при чем тут "война" Украины, Росс и газ??? Россия что перестала продавать газ или кто-то не хочет покупать газ дешевле???

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    0

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