Освобождение от фронта: названы граждане Латвии, которых не пошлют на войну

Защита Отечества, как известно, дело всенародное. Но даже в нем нет правил без исключений.

Вот и Кабинет министров Латвийской Республики рассмотрел во вторник документ, именуемый "Порядок применения исключения призыва граждан на активную службу, мобилизации, мобилизации земессаргов и подчинения режиму повышенной готовности".

Девятый пункт правил подробнейшим образом перечисляет, в отношении кого будут применяться мобилизационные ограничения.

Понятно, что высшие должностные лица, правительство, Сейм, Банк Латвии в лице президента, зама и членов совета, а также омбудсмен на фронт не отправятся.

Однако в числе забронированных оказываются также и все депутаты муниципальных органов власти — а это уже сотни людей.

В полном составе резервируется для нужд тыла полиция — государственная, самоуправлений, портовая. А вот из адвокатов — только те, что будут выполнять обязанности в военных судах.

Министерство здоровья попросило об отсрочке и для своих людей: "Есть недостаток ресурсов, главным образом персонала для лечения массово раненых. Министерство здоровья и Служба неотложной медицинской помощи указывает, что Министерству обороны, было бы нужно обеспечить, чтобы те лечащие персоны, которые все же были бы подчинены мобилизации, привлекались бы только к осуществлению таких действий и заданий, которые соответствовали бы компетенции лечащих персон. Просим дополнить Проект".

На что Министерство обороны по–военному ответило: "Не принято во внимание".

Ну да, в военное время ведь остающимся в тылу важней обеспечить, к примеру, работу Конституционного суда, чье начальство бронируется от фронта.