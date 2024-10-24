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Освобождение от фронта: названы граждане Латвии, которых не пошлют на войну 2

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
Освобождение от фронта: названы граждане Латвии, которых не пошлют на войну
ФОТО: Facebook

Защита Отечества, как известно, дело всенародное. Но даже в нем нет правил без исключений.

Вот и Кабинет министров Латвийской Республики рассмотрел во вторник документ, именуемый "Порядок применения исключения призыва граждан на активную службу, мобилизации, мобилизации земессаргов и подчинения режиму повышенной готовности".

Девятый пункт правил подробнейшим образом перечисляет, в отношении кого будут применяться мобилизационные ограничения.

Понятно, что высшие должностные лица, правительство, Сейм, Банк Латвии в лице президента, зама и членов совета, а также омбудсмен на фронт не отправятся.

Однако в числе забронированных оказываются также и все депутаты муниципальных органов власти — а это уже сотни людей.

В полном составе резервируется для нужд тыла полиция — государственная, самоуправлений, портовая. А вот из адвокатов — только те, что будут выполнять обязанности в военных судах.

Министерство здоровья попросило об отсрочке и для своих людей: "Есть недостаток ресурсов, главным образом персонала для лечения массово раненых. Министерство здоровья и Служба неотложной медицинской помощи указывает, что Министерству обороны, было бы нужно обеспечить, чтобы те лечащие персоны, которые все же были бы подчинены мобилизации, привлекались бы только к осуществлению таких действий и заданий, которые соответствовали бы компетенции лечащих персон. Просим дополнить Проект".

На что Министерство обороны по–военному ответило: "Не принято во внимание".

Ну да, в военное время ведь остающимся в тылу важней обеспечить, к примеру, работу Конституционного суда, чье начальство бронируется от фронта.

#война # армия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (2)

  • MiU
    Made in USSR
    24-го октября

    Представляешь, только неграждане и министры останутся в стране. От веселуха будет....

    25
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го октября

    Да сдристнут все эти "высшие должностные лица, правительство, Сейм, Банк Латвии в лице президента, зама и членов совета" выдавливая глаза друг другу и визжа, за места на последнем отбывающем борту аирбалтик в случае шухера. 🙄

    45
    1

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