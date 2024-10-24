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Танк против бетона! В Латвии проверили, с чем столкнется враг, если сунется за нашу границу 5

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
Танк против бетона! В Латвии проверили, с чем столкнется враг, если сунется за нашу границу

На прошлой неделе Национальные вооруженные силы (НВС) провели испытания запланированных для укрепления границы заграждений, в ходе которых была на практике проверена стойкость и эффективность заграждений, сообщает Минобороны, передает TV3.

В ходе испытаний на танке «Т-55», находящемся в распоряжении НВС, испытания прошли «зубы дракона» и «танковые ежи» производства нескольких фирм. Также испытывались бетонные блоки типа «Лего», прочность которых проверялась выстрелами различного калибра с расстояния. В целом проведенные испытания дали полезные сведения, которые будут учитываться в дальнейшем при закупках техники для охраны границ.

«В первую очередь эти испытания были необходимы не только для проверки соответствия закупаемых противомобильных средств установленным требованиям качества, но и для выявления необходимых доработок для будущих закупок. После этих испытаний мы можем с уверенностью сказать, что все закупаемые противомобильные средства соответствуют установленным требованиям качества и смогут влиять на передвижение механизированных подразделений потенциального противника в данном районе, тем самым повышая обороноспособность страны», - пояснил инженер-инспектор Объединенного штаба НВС подполковник Каспар Лаздиньш.

#граница #оборона
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Комментарии (5)

  • Д
    Дед
    26-го октября

    Такой зуб продается за 200евро, правительство закупило за 600. Теперь прикиньте сколько бабок напилено! И главное все знают и никто не сидит, и даже прокуратура не завела уголовный процесс, хотя обязана.

    13
    2
  • S
    SeaWolf
    Дед
    26-го октября

    Зуб этот стоит около 100 евро, мин.обороны закупается по 600 евро. Да и танкового прорыва не будет, полетят ракеты, а уж потом будет зачистка. Не будет такого как на Украине! Украина православная и всё же южные русские.

    8
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    Реальный цирк Шапито, а не вооруженные силы. Это же насколько отстало надо мыслить! Караул. Но, один плюс, есть. За попиленное, вернее сказать за забетонированное бабло, отчитались мастерски.

    50
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    Реальный цирк Шапито, а не вооруженные силы. Это же насколько отстало надо мыслить! Караул. Но, один плюс, есть. За попиленное, вернее сказать за забетонированное бабло, отчитались мастерски.

    25
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    И механик-водитель танка идиот, да и полковник похоже не намного умнее.

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