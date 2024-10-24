Танк против бетона! В Латвии проверили, с чем столкнется враг, если сунется за нашу границу

На прошлой неделе Национальные вооруженные силы (НВС) провели испытания запланированных для укрепления границы заграждений, в ходе которых была на практике проверена стойкость и эффективность заграждений, сообщает Минобороны, передает TV3.

В ходе испытаний на танке «Т-55», находящемся в распоряжении НВС, испытания прошли «зубы дракона» и «танковые ежи» производства нескольких фирм. Также испытывались бетонные блоки типа «Лего», прочность которых проверялась выстрелами различного калибра с расстояния. В целом проведенные испытания дали полезные сведения, которые будут учитываться в дальнейшем при закупках техники для охраны границ.

«В первую очередь эти испытания были необходимы не только для проверки соответствия закупаемых противомобильных средств установленным требованиям качества, но и для выявления необходимых доработок для будущих закупок. После этих испытаний мы можем с уверенностью сказать, что все закупаемые противомобильные средства соответствуют установленным требованиям качества и смогут влиять на передвижение механизированных подразделений потенциального противника в данном районе, тем самым повышая обороноспособность страны», - пояснил инженер-инспектор Объединенного штаба НВС подполковник Каспар Лаздиньш.