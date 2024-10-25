Латвийское Минобороны наконец-то представило результаты анализа инцидента 7 сентября, когда в воздушное пространство Латвии вторгся российский боевой дрон. Увы, эти результаты не очень радуют.

Укрепить и углубить

Как говорится в сообщении Министерства обороны, эксперты отрасли (да-да, так и сказано: «эксперты отрасли») углубленно изучили реакцию на инцидент Национальных вооруженных сил, обозначив изменения, которые необходимо провести в системе.

О реакции мы ничего не узнаем, так как эксперты отрасли сбития военных дронов предпочли об этом умолчать. Понимаем – военная тайна. Зато о необходимых мерах упомянуто.

Во-первых, надо укреплять возможности противовоздушной обороны (ПВО). Для этого в Латгале уже направлены боевые группы, как сказано, «оснащенные радарами наблюдения и ракетами ПВО». Под ракетами ПВО военные скорее всего имеют в виду переносные системы ближнего радиуса действия RBS-70, которые стоят на вооружении латвийской армии уже давно. Это шведский аналог знаменитых американских «стингеров». Они более громоздкие, требуют двух стрелков, а не одного, но свою эффективность доказали. В том числе в Украине, где их используют ВСУ.

Одновременно латвийские военные работают над другими способами принудительного приземления воздушных целей, включая радиоэлектронные. Насколько далеко ушла эта работа, мы тоже не знаем.

Из ракеты по воробьям

Во-вторых, Минобороны сообщает, что Латвии удалось внедрить более ясные процедуры для миссии воздушного патрулирования НАТО, с тем чтобы истребители союзников участвовали в борьбе с вражескими дронами.

Тут, однако, заметим, что в Украине дроны истребителями не сбивают. Слишком дорогие у самолетов ракеты, это нерационально, тем более что армия РФ обстреливает сразу десятками БПЛА. Ракеты для RBS-70 тоже очень дороги, поэтому украинцы используют против дронов пулеметы, которыми оснащены мобильные группы, а также методы радиоэлектронной борьбы.

«В-третьих, в целях обеспечения оперативного и точного принятия решений в кризисных ситуациях были усовершенствованы алгоритмы обмена информацией НВС, а также межведомственного сотрудничества, что сократило цепочку принятия решений для реагирования на подобные инциденты уже в мирное время», – сообщают латвийские военные.

В-четвертых, Минобороны признает, что общественность о таких инцидентах надо информировать быстрее и точнее. Ошибку обещают исправить: «В случае угрозы об этом будет оперативно сообщено в средствах массовой информации, а также информация будет опубликована на ресурсах Минобороны и латвийской армии. Оповещать жителей будут с помощью мобильных приложений «112», а руководителей органов местного самоуправления – региональные подразделения Земессардзе».

Узнали от населения?

Пока военные оправдывались, программа Латвийского телевидения de facto сообщила о том, что армия узнала о российском беспилотнике, упавшем в Резекненском крае, от полиции. А полиции в свою очередь сообщил местный житель.

Беспилотник, оснащенный взрывчаткой, упал на территории Латвии примерно в полдевятого утра. Житель Гайгалавской волости в 09:57 сообщил по номеру 112 о неизвестном упавшем предмете.

Несколько не связанных между собой источников подтвердили передаче, что указанный звонок на 112 был первой информацией о беспилотнике, залетевшем на территорию Латвии. «Проследить его путь, насколько это было возможно, удалось лишь постфактум, изучив записи радаров», – утверждает передача. А ведь как мы помним, военные, а также министр обороны Андрис Спрудс, утверждали, что с момента пересечения латвийской границы дрон был под наблюдением и армия все контролировала. Получается, что если журналисты правы, военные лгали. И в данной истории это самое неприятное.

Прорыв мигрантов

Пусть армия пока не умеет сбивать беспилотники, этому можно научиться. Но вранье, если оно имело место, подрывает доверие к силовым структурам сильнее, чем все остальное.

Тем более что на днях случился еще один случай прорыва. Теперь уже по линии погранохраны. Стражи границы гонялись по всей Латвии за микроавтобусом с 46 мигрантами, которые перед этим каким-то образом смогли пересечь границу со стороны Белоруссии. Задержали их аж в Айзкраукльском крае. Причем только после стрельбы, в результате которой два переселенца были ранены. Микроавтобус был покрашен в цвета латвийской полиции, что добавило происшествию дополнительной пикантности.

Нехорошие вопросы

Отдельные граждане восхитились мужеством пограничников, которые, как в голливудском боевике, неслись по латвийским просторам, стреляя на ходу по нарушителям. Выдать всем по медали!

Другие, однако, задались таким вопросом: «А сколько тогда мигрантов спокойно переходят границу и едут, куда им надо? Неужели пограничники ловят всех?»

Но был вопрос и похуже, из серии «а если бы он вез гранаты?». А именно: «А что если бы это были не мигранты, а, скажем, диверсанты из недружественной страны?»

Общественность в недоумении: как такой толпе удалось спокойно пересечь границу и отправиться восвояси? Нам тут постоянно рассказывают, что границу все укрепляют и укрепляют, а группы ребят это усиление никак, оказывается, не касается.

Что ответили власти на эти запросы? А вот что. Оказывается, сам по себе забор остановить решительно настроенных нарушителей не может. Нужны еще видеокамеры и датчики движения. Их в должном количестве установить еще не успели. Они будут, но позже.

Кроме того, в стране существует нехватка пограничников. Не могут они, дескать, за всем уследить. Зарплаты маленькие, в стражи рубежей никто идти не хочет. А вот в это верим. У нас всех не хватает. Не только пограничников. Нет полицейских, врачей, учителей и далее по списку. Непонятно только, почему укрепление границы не начали с тех, кто эту границу непосредственно охраняет. Ну а потом – забор и все остальное. Так было бы логичнее, нет?