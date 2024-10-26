«Это какое-то безумие!» - Вейдемане возмущена увиденным в центре Риги

«Мне надо было быть в Риге. Это какое-то безумие: начинает казаться, что половина пешеходов и велосипедистов в центре города черные. Студенты, да?» Таким выводом на этой неделе, 24 октября, поделилась известная в Латвии журналистка Элита Вейдемане в социальной сети «Х».

Пост Вейдемане вызвал бурю мнений. Некоторые согласны с ее словами, а другие считают подобные высказывания расизмом. Однако широкая дискуссия показывает, что вопрос иммигрантов в настоящее время беспокоит латвийское общество, поскольку высказывается мнение, что «в стране иммиграционная политика предоставлена сама себе, и предприниматели, которым нужна дешевая рабочая сила, ищут решения».

šodien nācās būt Rīgā. tas ir kaut kāds ārprāts: sāk izskatīties, ka centrā puse no gājējiem un velobraucējiem ir melnie. studenti, vai ne? — Elita Veidemane 🇱🇻❤🇵🇱 💙💛Слава Україні! (@elitaveidemane) October 24, 2024

«Скоро можно будет говорить, что надо было быть в Африке», - пишет один из пользователей.

«Я тоже сегодня там был. Мало того, что сфера услуг полностью русифицирована, то есть русских повсюду обслуживают русские, а тут в Ригу вторглись еще какие-то «носители культуры». Каждый раз, приезжая в Ригу, убеждаюсь, что их становится все больше», - негодует другой.

«Расистка. Быть может, лучше больше не ездить в Ригу, есть ведь наверняка недалеко от места, где живете, другой большой город. Я лучше встречу в Риге иностранных студентов с сумками за спиной, которые работают, чем вас, которые никакой ценности не приносят, а только разжигают ненависть», - считает третий.