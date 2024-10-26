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«Это какое-то безумие!» - Вейдемане возмущена увиденным в центре Риги 4

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
«Это какое-то безумие!» - Вейдемане возмущена увиденным в центре Риги

«Мне надо было быть в Риге. Это какое-то безумие: начинает казаться, что половина пешеходов и велосипедистов в центре города черные. Студенты, да?» Таким выводом на этой неделе, 24 октября, поделилась известная в Латвии журналистка Элита Вейдемане в социальной сети «Х».

Пост Вейдемане вызвал бурю мнений. Некоторые согласны с ее словами, а другие считают подобные высказывания расизмом. Однако широкая дискуссия показывает, что вопрос иммигрантов в настоящее время беспокоит латвийское общество, поскольку высказывается мнение, что «в стране иммиграционная политика предоставлена сама себе, и предприниматели, которым нужна дешевая рабочая сила, ищут решения».

«Скоро можно будет говорить, что надо было быть в Африке», - пишет один из пользователей.

«Я тоже сегодня там был. Мало того, что сфера услуг полностью русифицирована, то есть русских повсюду обслуживают русские, а тут в Ригу вторглись еще какие-то «носители культуры». Каждый раз, приезжая в Ригу, убеждаюсь, что их становится все больше», - негодует другой.

«Расистка. Быть может, лучше больше не ездить в Ригу, есть ведь наверняка недалеко от места, где живете, другой большой город. Я лучше встречу в Риге иностранных студентов с сумками за спиной, которые работают, чем вас, которые никакой ценности не приносят, а только разжигают ненависть», - считает третий.

#мнения #мигранты
19
1

Комментарии (4)

  • 27-го октября

    скоро арабы и негры будут осеменять латышек прямо на улицах Риги. через 9 мес будет много маленьких арабушек и негретошок

    20
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го октября

    Ну, уже стадия приближается к санитарно-галоперидольной.🤔

    30
    2
  • A
    Anim
    26-го октября

    Хотели в Европу? Русские вам мешали?

    69
    3
  • ФФ
    Федул Федулов
    26-го октября

    Смешно читать, уничтожая местное население, на его месте появится другое, неместное. В чем претензия?

    79
    4

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