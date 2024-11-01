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Солдат приставал к поварихе: еще один скандал на базе в Адажи – теперь сексуальный 2

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
В качестве компенсации за поруганную честь повариха Кристен получила более 11 тысяч канадских долларов. Фото из архива Кристен Адамс.

В качестве компенсации за поруганную честь повариха Кристен получила более 11 тысяч канадских долларов. Фото из архива Кристен Адамс.

Канадское издание Ottawa Citizen сообщает об инциденте, имевшем место на военной базе НАТО в Адажи в 2022 году. Военные пытались замести историю под ковер, но бдительные канадские журналисты держат дело на карандаше.

Не дождалась извинений

"Руководство Службы морального духа и социального обеспечения канадских вооруженных сил отказалось извиняться перед сотрудницей, подвергшейся сексуальному насилию в Латвии, потому что они не хотели, чтобы о признании вины сообщила газета", — пишет Ottawa Citizen, ссылаясь на новые документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

Согласно записям военной полиции, Кристен Адамс, гражданское лицо, работавшая в группе социальных услуг, подверглась сексуальному насилию со стороны солдата НАТО во время своей смены в столовой.

Подробности нападения и то, как плохо с Адамс обращалось руководство Службы морального духа и социального обеспечения канадских вооруженных сил (CFMWS), впервые появились в Ottawa Citizen в октябре 2023 года. Эта критика, в свою очередь, вынудила главного исполнительного директора Яна Поултера принести извинения всем сотрудникам CFMWS за то, как был урегулирован инцидент, но извинения самой пострадавшей принесены не были. Недавно опубликованные записи показывают, почему.

"Поскольку история разворачивалась на страницах Ottawa Citizen, мы не хотели общаться с г–жой Адамс в письменной форме, потому что не хотели продолжать эту серию", — написали представители Министерства национальной обороны. То есть военные не желали дальнейшей огласки этого дела в прессе.

Какие опасности подстерегают в Латвии

По информации Ottawa Citizen, в отчетах и документах канадской военной полиции отмечалось, что Адамс подверглась сексуальному насилию, когда албанский солдат схватил ее за грудь 3 декабря 2022 года. Но после того, как Адамс подала официальную жалобу на нападение, вице–президент CFMWS письменно сообщил ей, что она должна была понимать, что столкнется с опасностями, когда соглашалась на работу в военной миссии Канады в Латвии.

То есть никто не обещал, что варить кашу для солдат в НАТО в Латвии — дело легкое и приятное. Ottawa Citizen пишет, что вскоре после нападения контракт Адамс был расторгнут на два месяца раньше срока. Это решение было принято "для того, чтобы гарантировать отсутствие дальнейшего риска для вашего здоровья", согласно письму от 3 февраля 2023 года, направленному Адамс организацией.

CFMWS дала ей 11 833 доллара, которые выплатили за досрочное расторжение контракта.

Канадская военная полиция сообщила Адамс, что, по правилам НАТО, у них нет юрисдикции для расследования, хотя инцидент произошел на канадском объекте.

Для расследования дела была привлечена латвийская военная полиция, но, по словам Адамс, они не опрашивали свидетелей. Были проведены только интервью с ней и албанским солдатом.

14 декабря 2022 года латвийская военная полиция приняла решение не проводить дальнейшее расследование.

А тем временем в Адажи

"Милитаризованная скульптурная композиция" на Адажской базе будет сохранена, сказал министр обороны Андрис Спрудс, прибыв на Латвийское телевидение.

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По словам министра, старый бронетранспортер на постаменте символизирует начало механизации латвийской армии. "Мы пока взяли паузу", — сказал министр. Вопрос заключается в том, не приведет ли демонтаж композиции к дополнительным расходам, что нежелательно, добавил он.

Как отметил министр, очевидно, что намерения были хорошими, но в процессе расходы возросли, поэтому возник вопрос о целесообразности затрат (более 180 тыс. евро). Ну, а вместе с этой с этой возник скандал.

Спрудс также уклонился от ответа на вопрос, станут ли общественности известны имена ответственных за установку сомнительной композиции.

#нато # армия
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го ноября

    Это фото той, к которой приставали??? Мда...долго же он без женщин жил.🤔 Хотя на вкус и цвет, как говорится...

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го ноября

    Прекрасные "защитники демократии" в Латвии.

    7
    1

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