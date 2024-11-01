«Такого свинства не видела никогда!» - женщина в ярости от пережитого на Хэллоуин

Вчера в Латвии, как и во многих других странах, отмечали Хэллоуин, когда дети наряжаются в маски и идут шалить и просить сладостей у соседей.

Хорошая традиция, которая с каждым годом становится все популярнее в Латвии, однако у каждого мероприятия есть и обратная сторона – разгневанная жительница Коцены рассказала, какие праздничные события происходили вчера у нее по месту жительства.

«Коцены в этом году особо отличились. Такого свинства не видела еще ни разу! Мало того, что на улице выбрасывают сладости, которые добрый человек специально купил и самоотверженно пожертвовал, так еще и молодые люди позволяют себе забрасывать яйцами чужое имущество тех, кто решил не участвовать в этом мероприятии! Маленькие, малолетние хулиганы! Это осознанное вредительство!

Мягко было бы сказать, что я рассержена, я чудовищно зла! Прыгнула в машину и проехала по всем близлежащим улицам. Спросила каждую группу: конечно, сегодня вечером все святы, все только начали мероприятие по сбору милостыни! Ну, по крайней мере, маска мне не понадобилась, потому что мое лицо было искажено яростью само по себе!

Обсуждают ли вообще родители с молодежью, что можно и что нельзя делать в этот темный вечерний час? Кто из родителей придет это съесть или убрать? Грустно из-за вседозволенности, безответственности и неуважительном поведении! Нам действительно нужно устанавливать камеры на территории?!», - возмущается женщина.