Стрельба из винтовок стала апофеозом почетной смены караула в честь Дня Лачплесиса. Не обошлось и без речи президента Латвии Эдгара Ринкевича.

Как сообщил Ринкеич, 18 ноября 1935 года почётный караул впервые был назначен для охраны Памятника Свободы. Именно в День Лачплесиса, 11 ноября, тридцать два года назад, Рота почётного караула Штаба батальона вновь заняла пост у Памятника Свободы и Рижского замка.

Президент поблагодарил за службу людей в погонах: «Спасибо всем, кто ответственно и с гордостью защищает нашу Латвию. Но сегодня особенно хочу поблагодарить солдат почётного караула, которые заставляют многих прохожих выпрямить спину, поднять глаза и гордо продолжить свой путь».

После речи президента солдаты показали искусство владения винтовками, а затем произвели несколько залпов в небо Риги. Затем были песни и танцы.

