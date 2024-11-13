В этом году впервые в истории военным парадом, посвященным годовщине провозглашения Латвийского государства, будет командовать женщина - полковник Антонина Блёдоне, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС).

Парадом, в котором примут участие около 1500 солдат, призывников, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, будет командовать командир Штабного батальона полковник Антонина Блёдоне, а принимать его будут верховный главнокомандующий Национальными вооруженными силами, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш. Парад пройдет в Риге на набережной 11 ноября.

В параде также примут участие солдаты союзников из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно бок о бок выполняют задачи в международных операциях и приобретают навыки и умения на военных учениях в Латвии и за рубежом. В этом году в третий раз в параде примет участие и группа с украинским флагом.

В параде также примут участие подразделения Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпакса и Яунсардзе.

Пехотные части парада в сопровождении военных оркестров пройдут по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.

Парад завершится демонстрацией оружия, техники и транспортных средств вооруженных сил Латвии и союзников. Впервые под государственным флагом поднимутся два латвийских вертолета "UH-60M Black Hawk", к которым присоединятся три американских вертолета "UH60 Black Hawk" и два "CH47 Chinook", а также два канадских "CH146 Griffon".

Три самолета "Ан-2" покажут дым в цветах латвийского флага, а национальная авиакомпания "airBaltic" совершит перелет на самолете "Airbus A220-300", выкрашенном в цвета латвийского флага. Во время парада также пролетят четыре самолета "Eurofighter" в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

На параде будет представлен широкий спектр военной техники латвийских вооруженных сил, демонстрирующий обороноспособность и модернизацию армии.

Также будут представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные вести наблюдение в светлое и темное время суток и корректировать огонь артиллерии, и системы противотанкового вооружения большой дальности, повышающие оборонительные возможности.

Помимо латвийской техники, на параде будет представлена бронетехника стран-союзников.

С 11 по 16 часов в Рижском пассажирском порту будет проходить выставка военной техники, в том числе кораблей. Корабли не будут открыты для посещения.

17 ноября в 18.00 на набережной состоится репетиция парада.