Рига обещает налоговые скидки - для этого нужен старый дуб, бомбоубежище и побольше грязи

Со следующего года Рижское самоуправление собирается ввести четыре новые льготные категории налога на недвижимость, сообщил представитель Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

Поправки к существующим правилам еще должны быть приняты на заседании городского совета, но судя по всему, проблем с утверждением не будет.

При этом скидки для старых льготников — пенсионеров, инвалидов и других категорий уязвимых слоев населения сохраняются.

Итак, существующие в Риге правила должны быть дополнены четырьмя новыми категориями получателей льгот:

Для вновь построенных многоквартирных жилых домов — скидка по налогу составит 70%.

Эта категория дополняет существующую поддержку по созданию новых жилых помещений, в том числе арендных квартир в Риге, потому что послабления уже предоставляются на землю, на которой строится новый многоквартирный жилой дом.

Чтобы получить льготу, нужно будет подать заявление в Департамент финансов. Льгота будет предоставляться со следующего месяца после регистрации здания в Информационной системе Государственного кадастра недвижимости до момента сдачи здания в эксплуатацию, поясняет представитель самоуправления.

Для исторически загрязненной территории, где проводилась рекультивация — в размере 90%.

С учетом того, что процесс рекультивации требует значительных ресурсов при ограниченной государственной поддержке и возможностях привлечения внешнего финансирования, помощь призвана способствовать реабилитации и ревитализации загрязненных территорий.

Чтобы получить льготу, нужно будет подать заявление в Департамент жилищного строительства и окружающей среды. По этой льготе заявитель будет иметь право на освобождение в течение десяти лет со следующего налогового года с даты завершения восстановительных работ, указанных в заключении.

За земельный участок, на котором расположено охраняемое дерево — в размере 25%.

Для того, чтобы поддерживать и защищать большое дерево или охраняемое дерево местного значения, землевладелец должен проявлять особую осторожность, так как охраняемое дерево может помешать полноценному использованию земли. Послабление призвано частично компенсировать неудобства, причиненные землевладельцу, — указывает представитель самоуправления.

Однако размер льгот, предоставленных за одно охраняемое дерево в налоговом году, не должен превышать в общей сложности 250 евро.

Льгота будет предоставляться на весь год, определяя право на получение льготы по состоянию на 1 января налогового года. Для применения послаблений будут использоваться данные системы Агентства охраны природы Ozols и Единой информационной системы Рижской думы.

Для общественных зданий, в которых установлены укрытия, соответствующие требованиям гражданской защиты (бомбоубежища) — в размере 25%.

Учитывая, что убежища играют важную роль в обеспечении внутренней безопасности, поправки предусматривают раннюю льготу, чтобы мотивировать налогоплательщиков участвовать в создании и адаптации убежищ и таким образом компенсировать вклад налогоплательщика в достижение целей общественной безопасности, считают в Рижском самоуправлении.

Эта льгота будет предоставлена со следующего месяца после получения заключения компетентного органа о соответствии объекта условиям для предоставления льготы.

Максимальный размер предоставляемой льготы будет определен путем умножения площади убежищ, соответствующих требованиям гражданской защиты в здании, на среднюю стоимость строительства квадратного метра, о чем Департамент гражданской защиты и оперативной информации предоставит соответствующие данные.

Однако послабления по убежищам будут предоставлены только после вступления в силу государственного постановления по соответствующему вопросу, т. е. правил Кабинета министров о технических требованиях к укрытиям.